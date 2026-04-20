Lo streaming gratis della gara Southampton-Bristol City: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 20 aprile - 08:20

La Championship inglese propone una sfida di alta classifica e zona playoff: Southampton-Bristol City, in programma martedì 21 aprile alle ore 20:45. Il Southampton, quarto con 75 punti, punta a consolidare la propria posizione in zona promozione, mentre il Bristol City, decimo a quota 58 punti, cerca un risultato di prestigio per restare agganciato alla corsa playoff. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre — Il Southampton, allenato da Tonda Eckert, si presenta con un 3-4-3 offensivo e dinamico, costruito per mantenere ritmo alto e pressione costante. Armstrong guiderà il tridente insieme ad Azaz e Scienza, con l’obiettivo di sfruttare la qualità offensiva e consolidare la posizione playoff.

Il Bristol City, guidato da Gerhard Struber, risponde con un 3-4-2-1 equilibrato, puntando su compattezza e rapidità nelle transizioni. Twine e Mehmeti agiranno alle spalle di Armstrong, cercando di creare superiorità tra le linee e colpire la difesa avversaria. Con 58 punti, gli ospiti vogliono provare a riaprire la corsa alle posizioni alte.

Le probabili formazioni di Southampton-Bristol City — Ci si attende una partita intensa e molto fisica, con il Southampton che proverà a fare la gara sfruttando il fattore campo e la qualità del proprio tridente offensivo, mentre il Bristol City cercherà di restare compatto e colpire in ripartenza. La gestione del possesso e la concretezza sotto porta potranno risultare decisive in una sfida dal peso importante per la classifica.

Southampton (3-4-3): Bazunu, Harwood-Bellis, Wood, Quarshie, Welington, Downes, Jander, Manning, Azaz, Scienza, Armstrong. Allenatore: Tonda Eckert

Bristol City (3-4-2-1): Vitek, Atkinson, Dickie, Tanner, Borges, Vyner, Randell, McCrorie, Mehmeti, Twine, Armstrong. Allenatore: Gerhard Struber