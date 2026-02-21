Southampton-Charlton: Diretta live e streaming gratis

Southampton–Charlton Athletic si gioca sabato 21 febbraio 2026 alle 16:00. Scopri analisi, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta streaming

Stefano Sorce 21 febbraio - 03:11

Il St Mary’s Stadium ospita una sfida importante della Championship tra Southampton-Charlton Athletic FC, in programma sabato 21 febbraio 2026 alle ore 16:00. I padroni di casa sono tornati pienamente in corsa per i playoff, mentre gli ospiti cercano punti fondamentali per restare lontani dalla zona retrocessione.

Dove vedere Southampton-Charlton Athletic in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento del Southampton — Il Southampton vive uno dei migliori periodi della sua stagione. I Saints hanno raccolto 13 punti nelle ultime cinque partite di campionato, riportandosi a ridosso della zona playoff e riaccendendo ambizioni importanti. Il successo spettacolare per 4-3 sul campo del Leicester e la successiva vittoria in FA Cup hanno confermato la crescita della squadra, che ha ritrovato fiducia e continuità. In casa il Southampton ha costruito gran parte dei suoi risultati positivi, dimostrando solidità e capacità di controllare le partite. Dal punto di vista offensivo, giocatori come Stewart, Archer e Fellows stanno garantendo qualità e pericolosità costante.

Il momento del Charlton Athletic — Il Charlton occupa il 18° posto e mantiene un margine di sicurezza sulla zona retrocessione, ma la situazione resta delicata. La squadra ha mostrato segnali incoraggianti con risultati positivi contro avversari importanti, mantenendo anche alcune porte inviolate. Tuttavia, la recente sconfitta contro il Portsmouth ha evidenziato alcune fragilità, soprattutto nella gestione dei momenti decisivi. In trasferta il Charlton ha faticato durante la stagione, ottenendo poche vittorie e mostrando limiti offensivi. La squadra punterà su compattezza difensiva e ripartenze per provare a sorprendere il Southampton.

Probabili formazioni di Southampton-Charlton — Il Southampton dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Archer alle spalle della punta, cercando equilibrio tra qualità offensiva e solidità.

Il Charlton potrebbe invece schierarsi con un sistema più prudente per contenere la pressione dei padroni di casa.

Southampton (4-2-3-1): Peretz; Bree, Harwood-Bellis, Stephens, Manning; Downes, Charles; Fellows, Archer, Scienza; Stewart.

Charlton Athletic (5-3-2): Kaminski; Ramsay, Jones, Bell; Coady; Fevrier, Coventry, Docherty, Chambers; Leaburn, Dykes.

