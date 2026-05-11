La Championship inglese entra nel vivo con la gara di ritorno dei playoff tra Southampton-Middlesbrough, in programma martedì 12 maggio alle ore 21:00. Una sfida decisiva che mette in palio l’accesso alla finale playoff, con entrambe le squadre chiamate a dare tutto in novanta minuti ad altissima tensione. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO INGLESE IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

, allenato da Tonda Eckert, si presenta con un 3-4-3 offensivo e intenso, basato su qualità tecnica e ampiezza. Armstrong guiderà il reparto offensivo, supportato da Azaz e Scienza, mentre Downes avrà il compito di dare equilibrio in mezzo al campo.

Il Middlesbrough, guidato da Adi Viveash, risponde con un 4-2-3-1 equilibrato e organizzato. Conway sarà il riferimento offensivo, con Whittaker e Burgzorg pronti a creare superiorità e attaccare gli spazi.

Le probabili formazioni di Southampton-Middlesbrough

Ci si attende una partita ad altissima intensità, con il Southampton pronto a sfruttare il fattore campo e il Middlesbrough determinato a giocarsi le proprie chance fino all’ultimo minuto. In una semifinale playoff, dettagli, nervi e gestione della pressione possono fare la differenza.

Southampton (3-4-3): Bazunu, Harwood-Bellis, Wood, Quarshie, Welington, Downes, Jander, Manning, Azaz, Scienza, Armstrong. Allenatore: Tonda Eckert

Middlesbrough (4-2-3-1): Brynn, Targett, Jones, Ayling, Brittain, Morris, Browne, Burgzorg, Hackney, Whittaker, Conway. Allenatore: Adi Viveash

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