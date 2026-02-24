Southampton-Qpr: diretta live e probabili formazioni

Southampton QPR probabili formazioni e preview Championship 24 febbraio 2026

Stefano Sorce 24 febbraio - 01:25

La notte del St Mary’s Stadium promette emozioni e tensione. Martedì 24 febbraio 2026, alle ore 20:45, si sfidano Southampton-Qpr in una sfida che può avere un impatto diretto sulla corsa ai playoff della Championship. Le due squadre sono separate solo dalla differenza reti e condividono lo stesso obiettivo: restare agganciate al treno che porta alla promozione.

Dove vedere Southampton-Qpr in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Momento Southampton — Il Southampton arriva alla sfida attraversando una fase estremamente positiva. La squadra è imbattuta da sette partite consecutive in tutte le competizioni e ha dimostrato solidità e continuità, due fattori fondamentali in questa fase della stagione. Attualmente all’undicesimo posto con 47 punti, il Southampton resta pienamente in corsa per i playoff, con un distacco minimo dalla sesta posizione. Questo dato rende la partita contro il QPR particolarmente importante, perché una vittoria potrebbe rilanciare concretamente le ambizioni della squadra. Un altro elemento incoraggiante è il rendimento nelle partite infrasettimanali, dove il Southampton ha ottenuto risultati molto positivi nel corso della stagione. Anche i precedenti sorridono ai Saints, che hanno vinto le ultime cinque sfide di campionato contro il QPR.

Momento Queens Park Rangers — Il Queens Park Rangers arriva con fiducia dopo il convincente successo per 3-1 sul campo dell’Hull City, risultato che ha confermato la competitività della squadra. Il QPR occupa il tredicesimo posto, ma ha lo stesso numero di punti del Southampton, segno di un equilibrio totale tra le due formazioni. Nonostante un rendimento altalenante nelle ultime settimane, la squadra ha dimostrato di poter essere pericolosa, soprattutto quando riesce a mantenere compattezza difensiva e sfruttare le occasioni offensive. Anche il rendimento in trasferta nelle gare infrasettimanali è stato positivo, elemento che aumenta la fiducia in vista di questo confronto.

Probabili formazioni Southampton-Qpr — Il Southampton dovrebbe schierarsi con Peretz in porta, protetto dalla difesa composta da Jelert, Harwood-Bellis, Stephens e Manning. A centrocampo Downes e Charles garantiranno equilibrio, mentre sulla trequarti Fellows, Archer ed Edozie agiranno a supporto dell’unica punta Stewart.

Il QPR dovrebbe rispondere con Walsh tra i pali, difeso da Edwards, Dunne, Mbengue e Norrington-Davies. A centrocampo spazio a Madsen, Hayden, Vale e Saito, mentre in attacco la coppia Kone–Kolli guiderà il reparto offensivo.

Southampton (4-2-3-1): Peretz; Jelert, Harwood-Bellis, Stephens, Manning; Downes, Charles; Fellows, Archer, Edozie; Stewart.

Queens Park Rangers (4-4-2): Walsh; Edwards, Dunne, Mbengue, Norrington-Davies; Madsen, Hayden, Vale, Saito; Kone, Kolli.

