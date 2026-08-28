Lo stadio Alberto Picco apre le porte a una sfida che mette di fronte Spezia e Campobasso, due squadre che arrivano alla seconda giornata di Serie C, girone B con situazioni di classifica differenti. I padroni di casa di Marco Turati sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, mentre i molisani arrivano in Liguria dopo il successo ottenuto all'esordio. VEDI SPEZIA-CAMPOBASSO IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

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Come accedere allo streaming di Spezia-Campobasso

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Le modalità di accesso possono variare in base alla piattaforma utilizzata. È quindi consigliabile controllare sempre il palinsesto in prossimità del calcio d'inizio.

Spezia-Campobasso: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida è valida per la 2ª giornata di Serie C, girone B e si disputa allo stadio Alberto Picco, casa dello Spezia. Il calcio d'inizio è fissato per sabato 29 agosto alle ore 21:00.

Partita: Spezia-Campobasso

Spezia-Campobasso Competizione: Serie C

Serie C Girone: B

B Data: sabato 29 agosto 2026

sabato 29 agosto 2026 Orario: 21:00

21:00 Stadio: Alberto Picco

Alberto Picco Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Per lo Spezia si tratta di una gara importante per cercare il primo successo del campionato davanti al proprio pubblico. Il Campobasso, invece, vuole confermare quanto di buono mostrato nella vittoria contro la Pianese e mantenere la propria posizione nelle zone alte della classifica.

Il momento dello Spezia

Lo Spezia ha iniziato il campionato con un pareggio per 1-1 contro il Grosseto, conquistando un punto nella prima giornata. La squadra di Marco Turati ha mostrato segnali di crescita, ma deve ancora compiere un ulteriore salto di qualità per riuscire a imporsi con maggiore continuità.

Il dato relativo alla produzione offensiva rappresenta uno degli aspetti sui quali lavorare maggiormente. Un gol segnato e uno subito raccontano infatti di una squadra ancora alla ricerca del giusto equilibrio e della necessaria incisività negli ultimi metri.

L'esordio casalingo al Picco può però rappresentare una spinta importante. Lo Spezia avrà il sostegno del proprio pubblico e la possibilità di riscattare immediatamente il pareggio dell'esordio con una prestazione convincente.

Turati dovrà soprattutto trovare il modo di aumentare la pericolosità offensiva della propria squadra senza perdere la solidità mostrata nella prima giornata. Il Campobasso arriva infatti a questa sfida con una difesa ancora imbattuta.

La gara può quindi diventare un primo vero banco di prova per capire quanto lo Spezia sia pronto a competere per obiettivi ambiziosi nel corso della stagione.

Il momento del Campobasso

Il Campobasso arriva alla trasferta ligure con tre punti in classifica grazie alla vittoria per 2-0 ottenuta contro la Pianese. Un successo importante per la squadra molisana, capace di iniziare il campionato nel migliore dei modi.

La formazione rossoblù ha mostrato soprattutto grande solidità difensiva, riuscendo a mantenere la porta inviolata nella prima giornata. Un elemento che potrebbe rivelarsi determinante anche contro uno Spezia alla ricerca di maggiore efficacia offensiva.

Il successo dell'esordio ha inoltre permesso al Campobasso di posizionarsi nelle zone alte della classifica. La trasferta al Picco rappresenta ora l'occasione per dare continuità al risultato e dimostrare di poter competere anche lontano dalle mura amiche.

Lo Spezia, però, sarà spinto dalla necessità di conquistare la prima vittoria stagionale. Il Campobasso dovrà quindi mantenere alta la concentrazione e puntare ancora una volta sulla propria organizzazione per provare a tornare a casa con un risultato positivo.