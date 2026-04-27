Delirio Stoccarda: segna al 119' e vola in finale di Coppa di Germania

La sfida di NBA tra San Antonio Spurs e Portland Trail Blazers si gioca nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 aprile alle ore 03:30. Una partita tra due squadre giovani, in pieno percorso di crescita, che puntano a costruire identità e continuità attraverso queste sfide ad alto ritmo. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

I Spurs arrivano a questo appuntamento con un progetto basato su disciplina e sviluppo del gioco di squadra. San Antonio cerca di migliorare attraverso organizzazione offensiva e attenzione difensiva, dando spazio alla crescita dei propri giovani e alla costruzione di automatismi solidi.

I Trail Blazers, invece, puntano su ritmo e iniziativa offensiva. Portland è una squadra che cerca di giocare in velocità e sfruttare le situazioni di transizione, anche se la continuità e la gestione dei momenti della gara restano aspetti fondamentali da migliorare.

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Il momento delle due squadre

I

cercheranno di imporre ordine e struttura, puntando sulla crescita del gruppo e sulla gestione dei possessi.

I Trail Blazers, dal canto loro, proveranno ad alzare il ritmo e sfruttare la velocità per creare vantaggi e mettere pressione agli avversari.

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