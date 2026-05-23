La sfida tra St. Louis City e Austin si presenta come una delle gare più interessanti del weekend di Major League Soccer, soprattutto per le difficoltà difensive mostrate recentemente da entrambe le squadre. St. Louis arriva con maggiore fiducia dopo alcuni risultati positivi e proverà a sfruttare il fattore campo per allontanarsi dalle ultime posizioni della classifica, mentre Austin cerca una reazione dopo un periodo complicato, soprattutto lontano da casa. Guarda ora la sfida di MLS GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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St.Louis-Austin: probabili formazioni

: Lundt, Totland, Santos, Fall, Baumgartl, MacNaughton, Edelman, Durkin, Becher, Jeong, Teuchert.

Austin FC (4-4-2): Stuver, Gallagher, Biro, Dubersarsky, Svatok, Bell, Torres, Sabović, Uzuni, Ramirez, Wolff.

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