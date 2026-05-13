All’Energizer Park si affrontano St. Louis City e Los Angeles FC. St. Louis arriva da una vittoria esterna di misura ma resta una squadra poco produttiva in attacco e altalenante nei risultati. LAFC invece ha maggiore qualità offensiva e resta più solido in generale, nonostante il recente 1-4 contro Houston abbia evidenziato qualche fragilità difensiva. Guarda ora St.Louis-Los Angeles FC GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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