Sabato al Millerntor non entreranno in campo soltanto due squadre impaurite dalla classifica. Entreranno in campo due città che negli ultimi mesi hanno visto la propria stagione sgretolarsi lentamente, settimana dopo settimana, fino ad arrivare all’ultima curva con il fiato corto e le gambe pesanti. Il St.Pauli ed il Wolfsburg si giocheranno la permanenza in Bundesliga sabato 16 maggio 2026 alle ore 15:30, in una partita che assomiglia più a una resa dei conti che a una semplice ultima giornata di campionato. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ST.PAULI-WOLFSBURG CLICCA SU BET365.

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La squadra di Blessin arriva da settimane molto complicate. Una sola raccolta di punti nelle ultime cinque giornate ha trascinato il St. Pauli all’ultimo posto proprio nel momento più delicato della stagione. Il problema principale resta la fragilità difensiva, ma davanti al proprio pubblico il St. Pauli proverà comunque a giocare una partita aggressiva e intensa, spinto dall’atmosfera sempre caldissima del Millerntor. Anche il Wolfsburg non arriva bene a questo appuntamento, ma nelle ultime settimane ha mostrato almeno qualche segnale di reazione. I biancoverdi hanno qualità offensive superiori rispetto al St. Pauli, ma continuano a concedere troppo dietro e spesso si disuniscono nei momenti di pressione.

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