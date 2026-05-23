Atmosfera pesante, tensione alta e una rivalità che in Belgio continua a farsi sentire stagione dopo stagione. Sabato 23 maggio alle ore 20:45, Standard Liegi e Charleroi si sfideranno allo Stade Maurice Dufrasne in una gara che vale soprattutto prestigio, orgoglio e voglia di chiudere bene il campionato. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI STANDARD LIEGI-CHARLEROI CLICCA SU BET365.

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Dove guardare Standard Liegi-Charleroi in diretta TV e in streaming LIVE

Il momento delle due squadre

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Lo Standard Liegi arriva da una vittoria importante sul campo del Westerlo e nelle ultime dieci gare ha trovato una certa continuità, soprattutto dal punto di vista difensivo. La squadra concede poco e riesce spesso a restare dentro le partite anche quando non domina il possesso.

Lo Charleroi, invece, alterna buone prestazioni a passaggi a vuoto. Nell’ultimo turno è arrivato un pareggio contro l’OH Leuven, gara nella quale la squadra ha gestito maggiormente il pallone senza però riuscire a concretizzare tutte le occasioni create.

Probabili formazioni di Standard Liegi-Charleroi

Standard Liegi

Lo Standard dovrebbe schierarsi con un 5-4-1 molto compatto. Epolo tra i pali, con Fossey, Dierckx, Bates, Hautekiet e Mortensen nella linea difensiva. A centrocampo spazio ad Abid, Karamoko, Ilaimaharitra e Saïd, mentre Nkada agirà come riferimento offensivo.

Lo Charleroi dovrebbe invece puntare sul 4-2-3-1 con Koné in porta. In difesa Blum, Ousou, Keita e Nzita. In mezzo al campo Titraoui e Camara, mentre sulla trequarti agiranno Van Den Kerkhof, Pflucke e Guiagon alle spalle di Scheidler.

STANDARD LIEGI (5-4-1): Epolo; Fossey, Dierckx, Bates, Hautekiet, Mortensen; Abid, Karamoko, Ilaimaharitra, Saïd; Nkada. All. Euvrard.

CHARLEROI (4-2-3-1): Koné; Blum, Ousou, Keita, Nzita; Titraoui, Camara; Van Den Kerkhof, Pflucke, Guiagon; Scheidler. All. Kohnen.

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