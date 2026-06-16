I clienti registrati a Bet365 avranno inoltre la possibilità di seguire la sfida in live streaming direttamente sulla piattaforma. Dopo aver effettuato il login, il match sarà disponibile all'interno del palinsesto degli eventi live, accessibile sia da pc che da smartphone e tablet, con punteggio, statistiche e aggiornamenti costantemente aggiornati nel corso della gara.

Il momento di Yuliia Starodubtseva

La tennista ucraina si presenta a questo appuntamento dopo aver superato un primo turno complicato contro Maya Joint, rimontando dopo aver perso il set iniziale. Starodubtseva continua a cercare continuità su una superficie che negli ultimi anni non le ha regalato troppe soddisfazioni. I numeri raccontano infatti una certa difficoltà nel trovare vittorie consecutive sull'erba. Nonostante questo, il suo livello resta competitivo, come dimostrato anche dalla finale raggiunta a Charleston e dai progressi mostrati nel ranking mondiale. Per mettere in difficoltà Navarro dovrà riuscire a mantenere alta l'intensità fin dalle prime battute.

Il momento di Emma Navarro

La statunitense arriva a Nottingham con l'obiettivo di ritrovare slancio dopo una stagione caratterizzata da risultati alterni. Il successo ottenuto al primo turno contro Anna Bondar ha permesso a Navarro di interrompere una fase non semplicissima e di acquisire fiducia in vista delle prossime sfide. L'americana resta una delle giocatrici più solide del circuito, capace di adattarsi a superfici differenti e di trovare soluzioni anche nelle giornate meno brillanti. Il titolo conquistato a Strasburgo nelle scorse settimane conferma che il livello di gioco è ancora molto alto.

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