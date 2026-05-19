I padroni di casa cercano risposte dopo settimane difficili, mentre gli ospiti vogliono confermare la propria forza offensiva
Obiettivo aggiornato. Livello: difficile. Arena selezionata: Sør Arena. Mercoledì 20 maggio, alle ore 19:00, l’IK Start proverà a fermare il Bodo Glimt in una sfida che sembra uscita direttamente dalla modalità carriera di un videogioco calcistico. Da una parte una squadra in difficoltà, reduce da pesanti blackout difensivi. Dall’altra il Bodo Glimt, il “boss finale” dell’Eliteserien, capace di travolgere gli avversari con velocità, pressing e una pioggia continua di occasioni. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI START-BODO GLIMT CLICCA SU BET365.
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Dove guardare Start-Bodo Glimt in diretta TV e in streaming LIVE
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Il momento delle due squadre
L’IK Start arriva a questo appuntamento in un momento molto complicato, soprattutto dal punto di vista difensivo. La squadra ha subito undici gol nelle ultime due trasferte e continua a mostrare enormi difficoltà quando il ritmo delle partite si alza. I problemi principali riguardano la gestione degli spazi e la capacità di restare compatta nei momenti di maggiore pressione. Contro una squadra aggressiva e verticale come il Bodø/Glimt, ogni errore rischia di trasformarsi immediatamente in un’occasione da gol concessa agli avversari. Inoltre, il ricordo del pesante 5-0 subito poche settimane fa potrebbe avere ancora un impatto mentale importante sul gruppo.
Il Bodo Glimt, invece, continua a confermarsi una delle squadre più dominanti del calcio norvegese. I gialloneri hanno già raccolto cinque vittorie stagionali e mantengono un’identità offensiva chiarissima: pressing alto, velocità di esecuzione e continua ricerca della profondità. La squadra sembra giocare a un’intensità diversa rispetto a gran parte delle avversarie dell’Eliteserien, e quando riesce a imporre il proprio ritmo diventa estremamente difficile da contenere. Il successo per 5-0 ottenuto contro lo Start nell’ultimo confronto diretto rappresenta un ulteriore segnale della superiorità mostrata finora nei testa a testa recenti.PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI START-BODO GLIMT CLICCA SU BET365.
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