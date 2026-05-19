Obiettivo aggiornato. Livello: difficile. Arena selezionata: Sør Arena. Mercoledì 20 maggio, alle ore 19:00, l’IK Start proverà a fermare il Bodo Glimt in una sfida che sembra uscita direttamente dalla modalità carriera di un videogioco calcistico. Da una parte una squadra in difficoltà, reduce da pesanti blackout difensivi. Dall’altra il Bodo Glimt, il “boss finale” dell’Eliteserien, capace di travolgere gli avversari con velocità, pressing e una pioggia continua di occasioni. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI START-BODO GLIMT CLICCA SU BET365.

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Dove guardare Start-Bodo Glimt in diretta TV e in streaming LIVE

Gli utenti registrati su Bet365 avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.