Cominciano i sedicesimi di finale: in programma questa sfida importante per il passaggio del turno
Mondiale, la Bosnia verso i sedicesimi: incredibile festa tra i tifosi
Arriva il momento che tutti stavano aspettando nel mondiale più grande di sempre: la fase ad eliminazione diretta. Ai già importantissimi sedicesimi di finale si sfidano Stati Uniti e Bosnia in un confronto che non ammette errori e che promette gol ed emozioni. Chi vince passa il turno ed accede quindi agli ottavi. La gara si disputerà nella notte italiana tra mercoledì 1 luglio e giovedì 2 luglio alle ore 02:00. C'è grande attenzione per questa sfida secca, che potrà dire molto sulle reali forza delle due compagini e che sicuramente sarà in grado di alzare l'asticella dello spettacolo.
|Calcio nazionale e internazionale in streaming
|Stato
|Accesso
|Bet365
|Palinsesto live disponibile
|Consulta Bet365
|Goldbet
|Palinsesto live disponibile
|Consulta Goldbet
|Lottomatica
|Palinsesto live disponibile
|Consulta Lottomatica
|Sisal
|Palinsesto live disponibile
|Consulta Sisal
|Vincitù
|Palinsesto live disponibile
|Consulta Vincitù
Gli operatori autorizzati indicati propongono nei propri palinsesti eventi sportivi live del calcio nazionale e internazionale. L'accesso ai servizi e regolato dai termini e condizioni del singolo operatore.
Dove vedere Stati Uniti-Bosnia in diretta TV e streaming ufficiale
Per quanto riguarda Stati Uniti-Bosnia, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale sempre su Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.
|
Dove vedere Stati Uniti-Bosnia
|
Disponibilità
|
Accesso
|
Diretta TV
|
Disponibile
|
Guarda su Dazn
|
Streaming ufficiale
|
Disponibile
|
Guarda su Dazn
|
Diretta testuale
|
Disponibile
|
Segui aggiornamenti live
Il momento degli Stati Uniti
Girone D vinto con 6 punti su 9 disponibili: il primo posto nel gruppo ha soddisfatto le aspettative dei numerosi tifosi a stelle e strisce, che hanno digerito senza troppi problemi la sconfitta indolore con la Turchia. La squadra di Pochettino si presenta a questa decisiva gara con i favori del pronostico, dopo un buon calcio propositivo mostrato e una buona differenza reti (otto gol segnati, quattro subiti). Adesso gli Stati Uniti devono cercare di fare il salto di qualità definitivo.
Caricamento post Instagram...
Il momento della BosniaDzeko & Co. non hanno brillato particolarmente nel Girone B, qualificandosi a fatica in terza posizione nonostante avversari più che abbordabili. Solo il trionfo col Qatar ha evitato una eliminazione che sarebbe stata a dir poco clamorosa. Adesso occorrerà cambiare marcia e presentarsi in campo con tutt'altro atteggiamento: vietato sbagliare ancora per la Bosnia.
Caricamento post Instagram...
Le probabili formazioni di Stati Uniti-Bosnia
Difesa a quattro per entrambe le compagini. Gli Stati Uniti possono contare sul rientro a pieno regime di Pulisic, che ha dovuto saltare a causa di un infortunio praticamente tutta la fase a gironi. Dovrebbe rientrare titolare anche Balogun dopo il turnover nell'ultima gara con la Turchia. Per la Bosnia non si prevedono cambiamenti rispetto alle gare dei gironi.
Stati Uniti (4-3-3): Turner, Trusty, McKenzie, Robinson, Scally, Reyna, Berhalter, McKennie, Weah, Balogun, Pulisic. Allenatore: Mauricio Pochettino
Bosnia (4-4-2): Vasilj, Malic, Katic, Radeljic, Kolasinac, Bajraktarevic, Basic, Sunjic, Alajbegovic, Demirovic, Dzeko. Allenatore: Sergej Barbarez
Cosa aspettarsi dalla partita
Si prevede una fase iniziale di studio da entrambe le squadre, proprio perché non sono più ammessi errori e ogni episodio può pesare quanto un macigno. Gli Stati Uniti partono leggermente coi favori del pronostico: la Bosnia avrà il compito di sovvertire quei equilibri, gettando il cuore oltre l'ostacolo.
PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI STATI UNITI-BOSNIA CLICCA SU BET365.
STATI UNITI-BOSNIA SARÀ DISPONIBILE ANCHE IN STREAMING SU VINCITÙ: CLICCA QUI PER SEGUIRE IL DEBUTTO MONDIALE DEL TEAM USA IN TEMPO REALE.
GLI UTENTI REGISTRATI SU LOTTOMATICA POTRANNO GUARDARE STATI UNITI-BOSNIA IN DIRETTA STREAMING: CLICCA PER ACCEDERE ALLA GARA LIVE.
IL MATCH TRA STATI UNITI E BOSNIA SARÀ VISIBILE ANCHE SU GOLDBET, CON LA POSSIBILITÀ DI SEGUIRE L'INCONTRO MINUTO PER MINUTO IN DIRETTA.
PER NON PERDERTI NEMMENO UN'AZIONE DI STATI UNITI-BOSNIA, CLICCA SU SISAL E GUARDA LA PARTITA IN STREAMING LIVE DAL SOFI STADIUM DI LOS ANGELES.
© RIPRODUZIONE RISERVATA