Arriva il momento che tutti stavano aspettando nel mondiale più grande di sempre: la fase ad eliminazione diretta. Ai già importantissimi sedicesimi di finale si sfidano Stati Uniti e Bosnia in un confronto che non ammette errori e che promette gol ed emozioni. Chi vince passa il turno ed accede quindi agli ottavi. La gara si disputerà nella notte italiana tra mercoledì 1 luglio e giovedì 2 luglio alle ore 02:00. C'è grande attenzione per questa sfida secca, che potrà dire molto sulle reali forza delle due compagini e che sicuramente sarà in grado di alzare l'asticella dello spettacolo.

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Dove vedere Stati Uniti-Bosnia in diretta TV e streaming ufficiale

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Il momento degli Stati Uniti

Girone D vinto con 6 punti su 9 disponibili: il primo posto nel gruppo ha soddisfatto le aspettative dei numerosi tifosi a stelle e strisce, che hanno digerito senza troppi problemi la sconfitta indolore con la Turchia. La squadra di Pochettino si presenta a questa decisiva gara con i favori del pronostico, dopo un buon calcio propositivo mostrato e una buona differenza reti (otto gol segnati, quattro subiti). Adesso gli Stati Uniti devono cercare di fare il salto di qualità definitivo.

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Il momento della Bosnia

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Le probabili formazioni di Stati Uniti-Bosnia

Dzeko & Co. non hanno brillato particolarmente nel Girone B, qualificandosi a fatica in terza posizione nonostante avversari più che abbordabili. Solo il trionfo col Qatar ha evitato una eliminazione che sarebbe stata a dir poco clamorosa. Adesso occorrerà cambiare marcia e presentarsi in campo con tutt'altro atteggiamento: vietato sbagliare ancora per la

Difesa a quattro per entrambe le compagini. Gli Stati Uniti possono contare sul rientro a pieno regime di Pulisic, che ha dovuto saltare a causa di un infortunio praticamente tutta la fase a gironi. Dovrebbe rientrare titolare anche Balogun dopo il turnover nell'ultima gara con la Turchia. Per la Bosnia non si prevedono cambiamenti rispetto alle gare dei gironi.

Stati Uniti (4-3-3): Turner, Trusty, McKenzie, Robinson, Scally, Reyna, Berhalter, McKennie, Weah, Balogun, Pulisic. Allenatore: Mauricio Pochettino

Bosnia (4-4-2): Vasilj, Malic, Katic, Radeljic, Kolasinac, Bajraktarevic, Basic, Sunjic, Alajbegovic, Demirovic, Dzeko. Allenatore: Sergej Barbarez

Cosa aspettarsi dalla partita

Si prevede una fase iniziale di studio da entrambe le squadre, proprio perché non sono più ammessi errori e ogni episodio può pesare quanto un macigno. Gli Stati Uniti partono leggermente coi favori del pronostico: la Bosnia avrà il compito di sovvertire quei equilibri, gettando il cuore oltre l'ostacolo.

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