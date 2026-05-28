Il terzo turno del Roland Garros si presenta come un vero e proprio spartiacque per Peyton Stearns e Belinda Bencic, entrambe ancora alla ricerca di un risultato di svolta sulla terra rossa parigina. Nessuna delle due, infatti, è mai riuscita in carriera a superare questa fase del torneo, rendendo la sfida particolarmente significativa dal punto di vista della crescita personale e delle ambizioni stagionali.

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Il momento delle due tenniste

La svizzera può contare su un’esperienza complessiva maggiore su questo palcoscenico, avendo disputato più edizioni del Roland Garros e affrontato nel tempo diverse avversarie di alto livello. Tuttavia, il bilancio dei risultati a Parigi non ha ancora premiato pienamente il suo percorso, lasciandola ferma a un obiettivo che insegue da tempo.

Dall’altra parte, Peyton Stearns si presenta con un profilo diverso ma altrettanto interessante. In pochi anni di carriera ha già dimostrato di sapersi esprimere bene sulla terra battuta, raggiungendo gli ottavi di finale in due occasioni, un traguardo che la stessa Bencic ha centrato lo stesso numero di volte a Parigi, ma in un arco temporale più lungo e con un numero maggiore di partecipazioni. Un dato che evidenzia come la crescita dell’americana sia stata rapida e costante.

La sfida assume quindi i contorni di un confronto equilibrato, in cui entrambe le giocatrici hanno motivazioni forti per superare un limite finora mai oltrepassato. Da un lato la solidità e l’esperienza di Bencic, dall’altro la freschezza e il percorso recente di Stearns, che arriva a questo appuntamento con la voglia di confermarsi su livelli sempre più alti.

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