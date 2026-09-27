La NFL propone il confronto tra Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals, valido per la terza giornata della regular season 2026. La partita è in programma domenica 27 settembre 2026 alle ore 19:00 italiane all'Acrisure Stadium di Pittsburgh. Gli Steelers arrivano all'appuntamento con una vittoria e una sconfitta, mentre i Bengals sono ancora imbattuti dopo le prime due giornate. Pittsburgh è reduce dal ko per 20-3 contro i New England Patriots, mentre Cincinnati ha superato 20-6 gli Houston Texans nell'ultimo turno. VEDI STEELERS-BENGALS IN DIRETTA STREAMING SU BET365

I Pittsburgh Steelers hanno iniziato la stagione con una vittoria e una sconfitta, mentre i Cincinnati Bengals hanno ottenuto due successi consecutivi contro Tampa Bay Buccaneers e Houston Texans. Nell'ultimo turno Cincinnati ha mostrato una difesa particolarmente efficace, mentre Pittsburgh è chiamata a reagire dopo una partita offensivamente complicata contro New England. Prima del calcio d'inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI STEELERS-BENGALS. Tre alternative da controllare prima del fischio d'inizio per verificare la disponibilità della diretta.

Dove vedere Steelers-Bengals in diretta TV e streaming

Steelers-Bengals sarà trasmessa in Italia in streaming su DAZN NFL Game Pass. Non è prevista una trasmissione italiana su un tradizionale canale televisivo lineare: il servizio NFL Game Pass consente di seguire le partite NFL in diretta e di rivederle successivamente on demand. Il kickoff è fissato alle ore 19:00 italiane, corrispondenti alle 13:00 locali di Pittsburgh.

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Come accedere allo streaming di Steelers-Bengals

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Steelers-Bengals: data, orario e informazioni sulla partita

Il calcio d'inizio è fissato per domenica 27 settembre alle ore 19:00 italiane all'Acrisure Stadium di Pittsburgh, con la sfida disponibile in streaming su DAZN NFL Game Pass. Il confronto appartiene alla Week 3 della stagione NFL 2026 e mette di fronte due formazioni della AFC North con un bilancio iniziale differente: Cincinnati è sul 2-0, mentre Pittsburgh è sull'1-1.

Partita: Pittsburgh Steelers-Cincinnati Bengals

Pittsburgh Steelers-Cincinnati Bengals Competizione: NFL, regular season 2026

NFL, regular season 2026 Data: domenica 27 settembre 2026

domenica 27 settembre 2026 Orario: 19:00

19:00 Stadio: Acrisure Stadium, Pittsburgh

Acrisure Stadium, Pittsburgh Diretta TV: DAZN NFL Game Pass

DAZN NFL Game Pass Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Qui Pittsburgh Steelers

I Pittsburgh Steelers affrontano la Week 3 con un record di 1-1. Dopo il successo per 20-13 contro gli Atlanta Falcons nella gara d'esordio, la squadra ha perso 20-3 sul campo dei New England Patriots. L'attacco ha prodotto appena tre punti nell'ultima partita e dovrà aumentare sensibilmente la propria produzione contro una Cincinnati che ha iniziato la stagione con due vittorie.

Aaron Rodgers rimane il riferimento principale del gioco aereo, con DK Metcalf, Michael Pittman Jr. e Roman Wilson tra le principali opzioni nel reparto ricevitori. Nel backfield il lavoro dovrebbe ricadere soprattutto su Jaylen Warren, considerando l'assenza di Rico Dowdle, mentre Pat Freiermuth rappresenta una delle soluzioni più utilizzate nel gioco di passaggio. Le indisponibilità della Week 3 includono anche il cornerback Joey Porter Jr..

La difesa degli Steelers resta chiamata a sostenere la squadra, soprattutto attraverso la pressione sul quarterback avversario. La sfida contro Joe Burrow e il tandem formato da Ja'Marr Chase e Tee Higgins richiederà particolare attenzione nel secondario, mentre la linea difensiva dovrà cercare di impedire ai Bengals di costruire con continuità il proprio gioco offensivo.

Qui Cincinnati Bengals

I Cincinnati Bengals arrivano a Pittsburgh con un record di 2-0. La formazione di Zac Taylor ha superato Tampa Bay nella prima giornata e poi ha battuto 20-6 gli Houston Texans, confermandosi tra le squadre ancora imbattute della AFC. La trasferta di Pittsburgh rappresenta anche il primo confronto diretto della stagione contro una rivale della AFC North.

L'attacco ruota attorno a Joe Burrow, che nelle prime due partite ha trovato continuità soprattutto nel gioco aereo. Chase Brown è il principale running back, mentre Ja'Marr Chase e Tee Higgins costituiscono il nucleo principale del reparto ricevitori. L'assenza di Andrei Iosivas riduce una delle alternative disponibili nel corpo dei wide receiver, aumentando il peso degli altri bersagli di Burrow.

La difesa dei Bengals ha iniziato la stagione con numeri positivi, soprattutto contro il gioco di corsa. Cincinnati ha inoltre dimostrato di poter mettere pressione ai quarterback avversari e ora dovrà cercare di replicare lo stesso rendimento contro Rodgers. Tra le indisponibilità della gara figura B.J. Hill, insieme a Josh Newton, Connor Lew, Myles Hinton, Jack Endries e Landon Robinson.

La chiave tattica della partita

Gli Steelers dovrebbero cercare di sfruttare maggiormente le situazioni con due tight end, utilizzando Pat Freiermuth e Darnell Washington per creare vantaggi contro linebacker e safety dei Bengals. Questa struttura può permettere a Pittsburgh di alternare gioco di corsa e passaggi corti, evitando di affidare tutto il peso dell'attacco alle giocate profonde di Rodgers.

I Bengals possono invece puntare sulla combinazione tra il gioco di corsa di Chase Brown e la capacità di Burrow di trovare rapidamente Chase e Higgins. Cincinnati dovrà comunque fare attenzione alla pressione interna degli Steelers, che possono cercare di rendere complicata la gestione della tasca e costringere il quarterback a liberarsi rapidamente del pallone.

Uno degli aspetti più interessanti sarà quindi il confronto tra il sistema a due tight end di Pittsburgh e la copertura dei linebacker e delle safety di Cincinnati. Gli Steelers hanno bisogno di mantenere l'attacco in campo più a lungo rispetto alla gara contro New England, mentre i Bengals cercheranno di trasformare la pressione difensiva in possessi favorevoli per un attacco che ha già mostrato una buona efficienza nelle prime due settimane.

Probabili formazioni

Per Pittsburgh risultano fuori Rico Dowdle e Joey Porter Jr., mentre per Cincinnati non sono disponibili Andrei Iosivas e B.J. Hill, oltre agli altri giocatori indicati tra gli inattivi. La formazione offensiva degli Steelers mantiene invece Jaylen Warren come principale running back e Michael Pittman Jr. tra i ricevitori disponibili.

Per i Bengals l'assenza di Iosivas modifica il terzo posto nel reparto dei wide receiver rispetto al depth chart originario, rendendo necessario inserire Dohnte Meyers tra i probabili titolari. Le due formazioni sono quindi costruite sulla situazione della vigilia e possono subire modifiche prima del kickoff.

PITTSBURGH STEELERS: Aaron Rodgers (QB); Jaylen Warren (RB); DK Metcalf, Michael Pittman Jr., Roman Wilson (WR); Pat Freiermuth (TE); Troy Fautanu, Mason McCormick, Zach Frazier, Spencer Anderson, Dylan Cook (OL). Allenatore: Mike McCarthy.

CINCINNATI BENGALS: Joe Burrow (QB); Chase Brown (HB); Ja'Marr Chase, Tee Higgins, Dohnte Meyers (WR); Drew Sample (TE); Orlando Brown Jr., Dylan Fairchild, Ted Karras, Dalton Risner, Amarius Mims (OL). Allenatore: Zac Taylor.