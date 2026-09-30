Stella Rossa e Anadolu Efes si affrontano nella terza giornata di Eurolega con i serbi ancora senza successi e i turchi già a quota uno. La sfida arriva quindi in un momento in cui la Stella Rossa cercherà di sbloccare la propria stagione davanti al pubblico di casa, mentre l'Anadolu Efes vuole dare continuità al successo ottenuto nell’ultimo turno contro il Real Madrid. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

I precedenti recenti aggiungono un elemento di interesse, con la formazione serba che ha vinto gli ultimi due confronti diretti. Prima della palla a due puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Stella Rossa-Efes in TV e streaming

Stella Rossa-Efes si gioca giovedì 1 ottobre alle ore 20:00 alla Beogradska Arena di Belgrado ed è valida per il terzo turno dell'Eurolega 2026/27. La partita non sarà trasmessa in Italia, ma tifosi e telespettatori potranno seguire la sfida in tempo reale, consultando le pagine social e i siti ufficiali dei due club.

Qui Stella Rossa

Qui Efes

Stella Rossa-Efes: data, orario e canali

Partita : Stella Rossa-Efes

: Competizione: Eurolega 2026/2027

Giornata: Terza giornata

Data: Giovedì 1 ottobre 2026

Giovedì 1 ottobre Orario: 20:00

Stadio: Beogradska Arena di Belgrado

Beogradska Arena di Belgrado Diretta TV: nessuna copertura televisiva

Diretta streaming ufficiale: nessuna copertura

Laarriva alla sfida dopo due sconfitte consecutive nelle prime giornate, entrambe maturate in casa: prima il 77-83 contro lo Zalgiris e poi l’80-81 contro Hapoel Tel Aviv. Il margine nell’ultima partita è stato minimo, ma il risultato ha lasciato la squadra serba ancora a quota zero in classifica. Nelle ultime dieci gare considerate, la Crvena zvezda ha ottenuto tre vittorie e sette sconfitte, mentre il rendimento interno è più equilibrato, con cinque successi e cinque ko.L’arriva invece da un successo importante contro il Real Madrid, battuto 94-84 il 29 settembre, dopo la sconfitta per 89-82 sul campo del Barcellona all’esordio. La formazione turca ha quindi già trovato una vittoria in questa EuroLeague e presenta un bilancio recente di quattro successi e sei sconfitte nelle ultime dieci partite. Fuori casa, però, il rendimento è stato più complicato: sono appena due le vittorie nelle ultime dieci trasferte, a fronte di otto sconfitte.