Stella Rossa-Hapoel Beer Sheva si affrontano nel match di ritorno del terzo turno preliminare di UEFA Champions League. La sfida si disputa allo Stadion Rajko Mitic, con la formazione serba chiamata a ribaltare la sconfitta per 1-0 maturata nella gara d'andata in Israele. La sfida si terrà domani alle 20:00 italiane.

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Come arrivano le due squadre alla partita

La Stella Rossa arriva al ritorno con buone sensazioni grazie a un avvio di campionato praticamente perfetto. I serbi hanno battuto il Novi Pazar e hanno conquistato la terza vittoria consecutiva in SuperLiga, mentre nelle ultime uscite hanno raccolto risultati convincenti anche nelle altre competizioni. La squadra di Stankovic punta ora sul fattore campo per ribaltare il risultato dell'andata.

L'Hapoel Beer Sheva parte dal prezioso successo ottenuto nella prima sfida, quando ha superato la Stella Rossa per 1-0. Gli israeliani dovranno difendere il vantaggio allo Stadion Rajko Mitic e dovranno fare i conti con l'assenza per squalifica di Matan Baltaxa, espulso nella gara d'andata.

Le probabili formazioni di Stella Rossa-Hapel Beer Sheva

La Stella Rossa dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1. In avanti spazio a Bruno Duarte, sostenuto da Bukari, Kostov e Ivanic. L'Hapoel Beeer Sheva dovrebbe rispondere con lo stesso modulo, affidandosi a Zlatanovic come riferimento offensivo e a East e Ahmed sulle corsie.

Stella Rossa (4-2-3-1): Matheus; Seol, Luckassen, Erakovic, Tiknizyan; Krunic, Abu Fani; Bukari, Kostov, Ivanic; Duarte.

Hapoel Be'er Sheva (4-2-3-1): Marciano; Mizrahi, Vitor, Rotman, Amador; Yehoshua, Ventura, Peretz; East, Zlatanovic, Ahmed.

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