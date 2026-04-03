Dove vedere Stoccarda-Borussia Dortmund in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Stoccarda-Borussia Dortmund: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 3 aprile 2026 (modifica il 4 aprile 2026 | 13:17)

Tra le sfide più interessanti della 28ª giornata di Bundesliga spicca il confronto tra Stoccarda e Borussia Dortmund. Il match, in programma sabato 4 aprile alle 18:30, mette di fronte due squadre in piena corsa per un posto nella prossima Champions League. Con pochi punti a separarle in classifica, si tratta di uno scontro diretto che potrebbe avere un peso enorme nella lotta alle prime posizioni. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI STOCCARDA-BORUSSIA DORTMUND SU BET365

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Il momento delle due squadre — Lo Stoccarda arriva a questa partita forte di un rendimento estremamente solido in campionato. La squadra allenata da Sebastian Hoeness occupa attualmente il terzo posto con 53 punti ed è imbattuta in Bundesliga da diverse settimane. L’ultimo passo falso risale infatti a inizio febbraio, segno di una continuità ritrovata che ha permesso ai biancorossi di restare stabilmente nelle zone alte della classifica. Nonostante l’eliminazione europea arrivata contro il Porto, lo Stoccarda ha dimostrato di avere qualità e organizzazione per competere ad alti livelli, trascinato anche dal buon momento dei suoi uomini offensivi.

Il Borussia Dortmund, però, non è da meno. La squadra guidata da Niko Kovač si presenta al match al secondo posto, con un percorso stagionale di grande continuità. I gialloneri hanno perso pochissime partite e continuano a macinare risultati positivi, come dimostra anche l’ultima vittoria ottenuta contro l’Amburgo. Il Dortmund si conferma una delle squadre più complete del campionato, capace di unire solidità difensiva e qualità offensiva, e arriva a questa sfida con l’obiettivo di difendere la propria posizione e magari allungare proprio su una diretta concorrente.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Borussia Dortmund — Lo Stoccarda dovrebbe affidarsi a Undav come riferimento offensivo, supportato da una linea di trequartisti dinamica e tecnica pronta a creare occasioni. Il Borussia Dortmund risponde con un modulo più offensivo, con Adeyemi e Beier a guidare l’attacco, supportati da un centrocampo di qualità in cui spicca anche Jobe Bellingham.

Stoccarda (4-2-3-1): Nubel; Assignon, Jeltsch, Chabot, Mittelstadt; Stiller, Andres; Tomas, Nartey, Fuhrich; Undav. Allenatore: Hoeneß.

Borussia Dortmund (3-5-2): Kobel; Reggiani, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Adeyemi. Allenatore: Kovač.