Lo Stoccarda ospita il Borussia Mönchengladbach nell’anticipo della settima giornata di Bundesliga.
La MHP Arena offre allo Stoccarda l’occasione di ritrovare una vittoria necessaria per risalire la classifica. Stoccarda-Mönchengladbach si gioca venerdì 23 ottobre alle 20:30, nell’anticipo della settima giornata di Bundesliga. I padroni di casa arrivano dalla sconfitta contro l’Amburgo; gli ospiti devono invece interrompere un avvio che li ha lasciati all’ultimo posto, ancora senza punti. GUARDA STOCCARDA-MONCHENGLADBACH IN STREAMING SU BET365.
Per entrambe il problema è trovare continuità, pur partendo da situazioni differenti. Lo Stoccarda ha alternato risultati positivi e battute d’arresto, mentre il Gladbach ha perso tutte le prime sei partite, pagando soprattutto le difficoltà difensive. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE STOCCARDA-MONCHENGLADBACH IN STREAMING SU VINCITÙ.
Stoccarda-Mönchengladbach, il canale TV e le opzioni streamingStoccarda-Borussia Mönchengladbach è in programma venerdì 23 ottobre 2026 alle 20:30 alla MHP Arena. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 258. Per seguirla in streaming saranno disponibili Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky, e NOW, con un abbonamento che includa l’incontro.
Per seguire la partita in streaming è necessario:
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- verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.
Stoccarda-Mönchengladbach: TV, streaming e informazioni
- Partita: Stoccarda-Borussia Mönchengladbach
- Competizione: Bundesliga 2026/27
- Giornata: 7ª
- Data: venerdì 23 ottobre 2026
- Orario: 20:30
- Stadio: MHP Arena, Stoccarda
- Diretta TV: Sky Sport 258
- Streaming: Sky Go, NOW
Stoccarda, tre sconfitte nelle ultime quattro gare di campionatoIl tredicesimo posto racconta un avvio inferiore alle aspettative per una squadra che aveva chiuso la scorsa Bundesliga in quarta posizione. Lo Stoccarda ha perso tre delle ultime quattro partite di campionato, compresa la più recente contro l’Amburgo. La vittoria sul Paderborn aveva offerto un segnale di ripresa, ma non è bastata a inaugurare una serie positiva. Adesso serve una prestazione capace di unire la produzione offensiva a una maggiore attenzione nella gestione della partita.
Il confronto con il Gladbach presenta un’opportunità, ma anche una responsabilità: affrontare l’ultima in classifica rende importante prendere l’iniziativa senza trasformare la ricerca del vantaggio in fretta o disordine. La formazione prevista propone Undav come riferimento offensivo, con Leweling ed El Khannouss alle sue spalle. Karazor e Stiller dovrebbero formare la coppia centrale, mentre Vagnoman e Führich sono indicati sulle corsie.
Mönchengladbach, venti gol subiti e primi punti ancora da conquistareIl Borussia Mönchengladbach arriva a Stoccarda dopo sei sconfitte in sei giornate, con un distacco di cinque punti dalla prima posizione utile per uscire dalla zona retrocessione. Il dato più pesante riguarda la difesa: venti reti incassate rappresentano un ostacolo difficile da compensare, anche quando l’attacco riesce a trovare il gol. Nelle ultime tre partite il Borussia ha perso sempre con un solo gol di scarto, restando vicino a un risultato utile senza riuscire a conquistarlo.
Per interrompere questa sequenza servirà soprattutto limitare le occasioni concesse. La capacità di segnare nelle gare recenti offre una possibilità di restare competitivi, ma deve essere accompagnata da una migliore protezione dell’area. Nel possibile 3-4-2-1, Lindberg dovrebbe guidare l’attacco, sostenuto da Bolin e Hack. In mezzo sono attesi Neuhaus e Sander, con Scally e Ullrich sulle fasce.
La chiave tattica: Stiller per costruire, attenzione agli spazi sulle fasceLo Stoccarda potrebbe cercare di controllare il possesso attraverso Stiller, provando poi a trovare Leweling ed El Khannouss tra centrocampo e difesa. I loro movimenti possono costringere i centrali del Gladbach a uscire dalla linea, creando spazio per Undav. Per gli ospiti sarà quindi importante mantenere distanze ridotte tra i reparti. Una pressione poco coordinata rischierebbe di aprire proprio quelle zone centrali che i padroni di casa proveranno a sfruttare.
Il contributo di Vagnoman e Führich può invece dare ampiezza alla manovra dello Stoccarda. Le loro avanzate dovranno però essere accompagnate da coperture adeguate, per non lasciare al Borussia possibilità di ripartenza sulle corsie. Il Gladbach potrebbe cercare Lindberg come primo appoggio, avvicinando poi Bolin e Hack all’azione. Conservare il pallone dopo il recupero sarà essenziale anche per alleggerire la pressione sulla propria difesa.
Undav guida l’attacco, Lindberg per gli ospiti: le probabili formazioniLo Stoccarda dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1. Davanti a Seimen sono attesi Hendriks, Stergiou e Sauer. Vagnoman e Führich occuperanno le corsie, con Karazor e Stiller al centro. Sulla trequarti spazio a Leweling ed El Khannouss, chiamati a sostenere l’unica punta Undav.
Il Borussia Mönchengladbach dovrebbe rispondere con lo stesso modulo. Nicolas difenderà la porta, protetto da Hashioka, Diks e Leszczynski. Scally e Ullrich agiranno sulle fasce, mentre Neuhaus e Sander formeranno la coppia centrale. Bolin e Hack si muoveranno alle spalle di Lindberg.
Stoccarda (3-4-2-1): Seimen; Hendriks, Stergiou, Sauer; Vagnoman, Karazor, Stiller, Führich; Leweling, El Khannouss; Undav.
Borussia Mönchengladbach (3-4-2-1): Nicolas; Hashioka, Diks, Leszczynski; Scally, Neuhaus, Sander, Ullrich; Bolin, Hack; Lindberg.
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