La MHP Arena offre allo Stoccarda l’occasione di ritrovare una vittoria necessaria per risalire la classifica. Stoccarda-Mönchengladbach si gioca venerdì 23 ottobre alle 20:30, nell’anticipo della settima giornata di Bundesliga. I padroni di casa arrivano dalla sconfitta contro l’Amburgo; gli ospiti devono invece interrompere un avvio che li ha lasciati all’ultimo posto, ancora senza punti. GUARDA STOCCARDA-MONCHENGLADBACH IN STREAMING SU BET365.

Per entrambe il problema è trovare continuità, pur partendo da situazioni differenti. Lo Stoccarda ha alternato risultati positivi e battute d’arresto, mentre il Gladbach ha perso tutte le prime sei partite, pagando soprattutto le difficoltà difensive. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE STOCCARDA-MONCHENGLADBACH IN STREAMING SU VINCITÙ.

Stoccarda-Mönchengladbach, il canale TV e le opzioni streaming

La partita sarà trasmessa in diretta su. Per seguirla in streaming saranno disponibili, il servizio riservato agli abbonati Sky, e, con un abbonamento che includa l’incontro.

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Stoccarda-Mönchengladbach: TV, streaming e informazioni

Partita: Stoccarda-Borussia Mönchengladbach

Stoccarda-Borussia Mönchengladbach Competizione: Bundesliga 2026/27

Bundesliga 2026/27 Giornata: 7ª

7ª Data: venerdì 23 ottobre 2026

venerdì 23 ottobre 2026 Orario: 20:30

20:30 Stadio: MHP Arena, Stoccarda

MHP Arena, Stoccarda Diretta TV: Sky Sport 258

Sky Sport 258 Streaming: Sky Go, NOW

Stoccarda, tre sconfitte nelle ultime quattro gare di campionato

Ilracconta un avvio inferiore alle aspettative per una squadra che aveva chiuso la scorsa Bundesliga in quarta posizione. Lo Stoccarda ha perso, compresa la più recente contro l’. La vittoria sulaveva offerto un segnale di ripresa, ma non è bastata a inaugurare una serie positiva. Adesso serve una prestazione capace di unire la produzione offensiva a una maggiore attenzione nella gestione della partita.

Il confronto con il Gladbach presenta un’opportunità, ma anche una responsabilità: affrontare l’ultima in classifica rende importante prendere l’iniziativa senza trasformare la ricerca del vantaggio in fretta o disordine. La formazione prevista propone Undav come riferimento offensivo, con Leweling ed El Khannouss alle sue spalle. Karazor e Stiller dovrebbero formare la coppia centrale, mentre Vagnoman e Führich sono indicati sulle corsie.

BRATISLAVA, SLOVACCHIA - 14 OTTOBRE: Deniz Undav del VfB Stuttgart festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita della seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra SK Slovan Bratislava e VfB Stuttgart al Narodny futbalovy stadion il 14 ottobre 2026 a Bratislava, Slovacchia. (Foto di Christian Bruna/Getty Images)

Mönchengladbach, venti gol subiti e primi punti ancora da conquistare

Ilarriva a Stoccarda dopo, con un distacco di cinque punti dalla prima posizione utile per uscire dalla zona retrocessione. Il dato più pesante riguarda la difesa:rappresentano un ostacolo difficile da compensare, anche quando l’attacco riesce a trovare il gol. Nelle ultime tre partite il Borussia ha perso sempre con un solo gol di scarto, restando vicino a un risultato utile senza riuscire a conquistarlo.

Per interrompere questa sequenza servirà soprattutto limitare le occasioni concesse. La capacità di segnare nelle gare recenti offre una possibilità di restare competitivi, ma deve essere accompagnata da una migliore protezione dell’area. Nel possibile 3-4-2-1, Lindberg dovrebbe guidare l’attacco, sostenuto da Bolin e Hack. In mezzo sono attesi Neuhaus e Sander, con Scally e Ullrich sulle fasce.

La chiave tattica: Stiller per costruire, attenzione agli spazi sulle fasce

Lo Stoccarda potrebbe cercare di controllare il possesso attraverso, provando poi a trovaretra centrocampo e difesa. I loro movimenti possono costringere i centrali del Gladbach a uscire dalla linea, creando spazio per. Per gli ospiti sarà quindi importante mantenere distanze ridotte tra i reparti. Una pressione poco coordinata rischierebbe di aprire proprio quelle zone centrali che i padroni di casa proveranno a sfruttare.

Il contributo di Vagnoman e Führich può invece dare ampiezza alla manovra dello Stoccarda. Le loro avanzate dovranno però essere accompagnate da coperture adeguate, per non lasciare al Borussia possibilità di ripartenza sulle corsie. Il Gladbach potrebbe cercare Lindberg come primo appoggio, avvicinando poi Bolin e Hack all’azione. Conservare il pallone dopo il recupero sarà essenziale anche per alleggerire la pressione sulla propria difesa.

Undav guida l’attacco, Lindberg per gli ospiti: le probabili formazioni

Lodovrebbe schierarsi con il. Davanti a Seimen sono attesi Hendriks, Stergiou e Sauer. Vagnoman e Führich occuperanno le corsie, con Karazor e Stiller al centro. Sulla trequarti spazio a Leweling ed El Khannouss, chiamati a sostenere l’unica punta Undav.

Il Borussia Mönchengladbach dovrebbe rispondere con lo stesso modulo. Nicolas difenderà la porta, protetto da Hashioka, Diks e Leszczynski. Scally e Ullrich agiranno sulle fasce, mentre Neuhaus e Sander formeranno la coppia centrale. Bolin e Hack si muoveranno alle spalle di Lindberg.

Stoccarda (3-4-2-1): Seimen; Hendriks, Stergiou, Sauer; Vagnoman, Karazor, Stiller, Führich; Leweling, El Khannouss; Undav.

Borussia Mönchengladbach (3-4-2-1): Nicolas; Hashioka, Diks, Leszczynski; Scally, Neuhaus, Sander, Ullrich; Bolin, Hack; Lindberg.