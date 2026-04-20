Lo streaming gratis della gara Stoke City-Millwall: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 20 aprile - 08:40

La Championship inglese propone una sfida dal peso molto diverso per le due squadre: Stoke City-Millwall, in programma martedì 21 aprile alle ore 20:45. Lo Stoke City, diciassettesimo con 55 punti, cerca punti per allontanarsi dalla zona bassa della classifica, mentre il Millwall, secondo a quota 76 punti, vuole continuare la corsa ai piani altissimi e consolidare la propria posizione in zona promozione. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre — Lo Stoke City, allenato da Mark Robins, si presenta con un 4-2-3-1 equilibrato, che punta su compattezza in mezzo al campo e rapidità nelle transizioni. Jun-Ho e Manhoef saranno tra i principali riferimenti offensivi insieme a Mubama, con l’obiettivo di sfruttare le ripartenze e creare pericoli.

Il Millwall, guidato da Alex Neil, risponde con un 4-4-1-1 solido e ben organizzato, costruito su intensità e disciplina tattica. Smallbone agirà alle spalle di Coburn, con il compito di collegare centrocampo e attacco e rendere la squadra pericolosa negli ultimi metri. Con 76 punti, gli ospiti vogliono difendere il secondo posto.

Le probabili formazioni di Stoke City-Millwall — Ci si attende una gara con ritmi e intensità diverse a seconda dei momenti, con il Millwall che proverà a imporre la propria solidità e continuità di risultati, mentre lo Stoke City cercherà di sfruttare il fattore campo per strappare punti preziosi in ottica salvezza. La gestione delle fasi difensive e la concretezza sotto porta saranno determinanti.

Stoke City (4-2-3-1): Johansson, Tchamadeu, Phillips, Wilmot, Cresswell, Pearson, Rigo, Manhoef, Jun-Ho, Thomas, Mubama. Allenatore: Mark Robins

Millwall (4-4-1-1): Benda, Byran, Cooper, Crama, Leonard, Ballo, Mazou-Sacko, Luongo, Emakhu, Smallbone, Coburn. Allenatore: Alex Neil