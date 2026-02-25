Stoke-Oxford: diretta live e probabili formazioni del match

Stoke City–Oxford United si affrontano il 25 febbraio 2026 alle ore 20:45. Analisi del momento delle squadre e probabili formazioni

Stefano Sorce 25 febbraio - 01:51

Stoke-Oxford rappresenta uno di quei confronti che possono cambiare l’inerzia di una stagione, soprattutto quando il campionato entra nella sua fase più delicata. La sfida, in programma mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 20:45, mette di fronte una squadra di casa che ha bisogno di ritrovare fiducia dopo un periodo difficile e un Oxford United determinato a restare in corsa per la salvezza. Con la classifica ancora aperta e margini ridotti, entrambe sanno che questo appuntamento può avere un peso decisivo nel definire il finale di stagione.

Il momento delle due squadre — Lo Stoke City sta vivendo un periodo difficile, segnato da risultati negativi e da una mancanza di continuità che ha rallentato il cammino della squadra. Dopo un avvio di anno incoraggiante, la formazione ha perso slancio, faticando soprattutto dal punto di vista offensivo. Nonostante questo, il margine dalla zona playoff non è ancora incolmabile, e un risultato positivo potrebbe rappresentare un punto di svolta per il finale di stagione.

L’Oxford United, invece, si trova in una posizione ancora più delicata, con la necessità di conquistare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. La squadra ha mostrato segnali di compattezza difensiva nelle ultime uscite, ma continua a incontrare difficoltà nella fase realizzativa, un fattore che ha inciso in modo significativo sulla classifica. La sfida contro lo Stoke rappresenta quindi un’occasione importante per cercare una reazione e rilanciare le proprie possibilità di salvezza.

Probabili formazioni Stoke City-Oxford — Lo Stoke City dovrebbe schierarsi con Simkin in porta, protetto dalla difesa composta da Phillips, Wilmot e Cresswell. A centrocampo Thomas, Pearson, Nzonzi e Bocat avranno il compito di garantire equilibrio e supporto alla manovra offensiva, mentre Bae Jun-Ho e Smit agiranno alle spalle dell’unica punta Cisse.

L’Oxford United dovrebbe rispondere con Cumming tra i pali, difeso da Long, Makosso, Helik e Currie. In mediana spazio a Vaulks e Brannagan, mentre Mills, Donley e Jin-Woo supporteranno Lankshear nel reparto offensivo.

Stoke City (3-4-2-1): Simkin; Phillips, Wilmot, Cresswell; Thomas, Pearson, Nzonzi, Bocat; Bae Jun-Ho, Smit; Cisse.

Oxford United (4-2-3-1): Cumming; Long, Makosso, Helik, Currie; Vaulks, Brannagan; Mills, Donley, Jin-Woo; Lankshear.

