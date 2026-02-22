derbyderbyderby streaming Strasburgo-Lione Streaming e Diretta TV: dove vedere la Ligue 1 LIVE

Diretta Tv e Streaming gratis

Strasburgo-Lione Streaming e Diretta TV: dove vedere la Ligue 1 LIVE

Strasburgo-Lione Streaming e Diretta TV: dove vedere la Ligue 1 LIVE - immagine 1
Strasburgo-Lione: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Ligue 1
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Strasburgo-Lione chiude la ventitreesima giornata di Ligue 1. Ospiti sulle ali dell'entusiasmo, a caccia del 14° successo di fila tra campionato, Europa League e Coppa di Francia; padroni di casa più lontani dall'Europa e protagonisti di un percorso fin troppo altalenante rispetto alla prima parte della stagione.

    • Strasburgo-Lione: Dove vedere la Ligue 1 in Streaming e in Tv

    —  

    Qui Strasburgo

    —  

    Lo Strasburgo occupa attualmente il settimo posto in classifica con 31 punti, frutto di nove vittorie, quattro pareggi e nove sconfitte. Un percorso altalenante per gli alsaziani, che però restano pienamente in corsa per un piazzamento europeo, distante appena tre lunghezze. Dopo due ko consecutivi contro PSG e Le Havre, la squadra di O’Neil ha ritrovato fiducia con il 2-2 in extremis sul campo del Marsiglia.

    Qui Lione

    —  

    Di tutt’altro tenore il percorso del Lione, terzo in classifica a quota 45 punti. I Gones sono reduci da sette vittorie consecutive in Ligue 1, una striscia che ha consolidato ambizioni importanti in ottica Champions. La squadra di Paulo Fonseca sta vivendo uno stato di forma straordinario, con un equilibrio tattico sempre più evidente e una produzione offensiva costante anche lontano da casa.

    Probabili formazioni

    —  

    Strasburgo (4-2-3-1): Penders; Doué, Doukouré, Hogsberg, Chilwell; El Mourabet, Barco; Moreira, Enciso, Godo; Panichelli. Allenatore: O'Neil

    Olympique Lione (4-3-3): Greif; Maitland-Niles, Mata, M. Niakhaté, Abner; Morton, Tessmann, Nartey; Endrick, Sulc, Tolisso. Allenatore: Fonseca

    © RIPRODUZIONE RISERVATA