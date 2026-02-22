Strasburgo-Lione Streaming e Diretta TV: dove vedere la Ligue 1 LIVE

Strasburgo-Lione: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Ligue 1 su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 22 febbraio - 01:53

Strasburgo-Lione chiude la ventitreesima giornata di Ligue 1. Ospiti sulle ali dell'entusiasmo, a caccia del 14° successo di fila tra campionato, Europa League e Coppa di Francia; padroni di casa più lontani dall'Europa e protagonisti di un percorso fin troppo altalenante rispetto alla prima parte della stagione.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Ligue 1:

Strasburgo-Lione: Dove vedere la Ligue 1 in Streaming e in Tv — STRASBURGO LIONE LIGUE 1 DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, avendo il saldo in attivo, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Strasburgo-Lione in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Strasburgo — Lo Strasburgo occupa attualmente il settimo posto in classifica con 31 punti, frutto di nove vittorie, quattro pareggi e nove sconfitte. Un percorso altalenante per gli alsaziani, che però restano pienamente in corsa per un piazzamento europeo, distante appena tre lunghezze. Dopo due ko consecutivi contro PSG e Le Havre, la squadra di O’Neil ha ritrovato fiducia con il 2-2 in extremis sul campo del Marsiglia.

Qui Lione — Di tutt’altro tenore il percorso del Lione, terzo in classifica a quota 45 punti. I Gones sono reduci da sette vittorie consecutive in Ligue 1, una striscia che ha consolidato ambizioni importanti in ottica Champions. La squadra di Paulo Fonseca sta vivendo uno stato di forma straordinario, con un equilibrio tattico sempre più evidente e una produzione offensiva costante anche lontano da casa.

Probabili formazioni — Strasburgo (4-2-3-1): Penders; Doué, Doukouré, Hogsberg, Chilwell; El Mourabet, Barco; Moreira, Enciso, Godo; Panichelli. Allenatore: O'Neil

Olympique Lione (4-3-3): Greif; Maitland-Niles, Mata, M. Niakhaté, Abner; Morton, Tessmann, Nartey; Endrick, Sulc, Tolisso. Allenatore: Fonseca

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Ligue 1: