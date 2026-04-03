Lo streaming gratis della gara Strasburgo-Nizza: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 09:36)

La Ligue 1 propone una sfida interessante tra due squadre con obiettivi differenti: Strasburgo-Nizza, in programma sabato 4 aprile alle ore 17:00. Lo Strasburgo occupa l’ottava posizione con 40 punti ed è in piena corsa per un piazzamento europeo, mentre il Nizza, quindicesimo a quota 27 punti, è alla ricerca di punti fondamentali per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Cercare Strasburgo-Nizza nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Lo Strasburgo, allenato da Liam Rosenior, si presenta con un 3-4-1-2 dinamico e ben organizzato. Enciso agirà sulla trequarti alle spalle di Emegha e Panichelli, con il compito di creare occasioni e mettere in difficoltà la difesa avversaria. Con 40 punti, i padroni di casa vogliono sfruttare il fattore campo per restare agganciati alla zona europea.

Il Nizza, guidato da Franck Haise, risponde con un 3-4-3 offensivo. Boga, Diop e Cho formeranno il tridente d’attacco, pronti a sfruttare la loro velocità e qualità per colpire la retroguardia avversaria. Con 27 punti, gli ospiti cercano un risultato positivo per allontanarsi dalla zona bassa della classifica.

Le probabili formazioni di Strasburgo-Nizza — Ci si aspetta una gara equilibrata ma vivace, con lo Strasburgo intenzionato a fare la partita sfruttando il supporto del proprio pubblico e la qualità dei suoi uomini offensivi. Il Nizza, invece, proverà a rispondere con un atteggiamento più aggressivo, cercando di sfruttare le transizioni e la velocità degli esterni per creare pericoli. L’equilibrio del match potrebbe dipendere dalla capacità delle due squadre di gestire i momenti chiave e di concretizzare le occasioni create.

Strasburgo (3-4-1-2): Penders, Hogsberg, Sarr, Chillwell, Doué, Barco, Ouattara, Moreira, Enciso, Emegha, Panichelli. Allenatore: Liam Rosenior

Nizza (3-4-3): Diouf, Dante, Oppong, Mendy, Bard, Vanhoutte, Boudaoui, Clauss, Boga, Diop, Cho. Allenatore: Franck Haise