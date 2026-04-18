La sfida di Ligue 1 tra RC Strasbourg e Stade Rennais si presenta come uno degli incontri più intriganti del 30º turno. Il match è in programma domenica alle ore 17:15 allo Stade de la Meinau e metterà di fronte due squadre con ambizioni diverse in questo finale di stagione. I padroni di casa stanno vivendo un momento estremamente positivo, mentre gli ospiti puntano con decisione a un piazzamento utile per la prossima Champions League.

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Il momento delle due squadre

Lo Strasbourg arriva all’appuntamento con grande entusiasmo dopo il netto 4-0 contro il FSV Mainz 05 nei quarti di finale di Conference League. Un successo che ha completato una rimonta importante dopo il ko dell’andata e che ha permesso al club di conquistare l’accesso alle semifinali europee. A questo si aggiunge il percorso ancora aperto in Coupe de France, a conferma di una stagione fin qui molto brillante per la squadra alsaziana.

Il Rennes, invece, si presenta in trasferta con un obiettivo ben definito: restare agganciato alla zona alta della classifica e continuare la rincorsa a un posto tra le prime quattro. Attualmente sesto in Ligue 1, il club è a pochi punti dalla zona europea e arriva da un periodo positivo, come dimostra la recente vittoria per 2-1 contro l’Angers SCO.

Con entrambe le squadre in forma e motivate, la gara si preannuncia equilibrata e intensa, con buone possibilità di assistere a un match ricco di ritmo e occasioni.

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