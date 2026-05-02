Lazio, che festa negli spogliatoi: finale di Coppa Italia e Zaccagni scatenato

La Ligue 1 propone una sfida interessante tra due squadre di metà classifica: Strasburgo-Tolosa, in programma domenica 3 maggio alle ore 17:15. Lo Strasburgo, ottavo a 43 punti, vuole consolidare la propria posizione nella parte sinistra della classifica, mentre il Tolosa, dodicesimo a 37 punti, cerca continuità per chiudere la stagione senza pressioni. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Lo

, allenato da Liam Rosenior, si presenta con un 3-4-1-2 propositivo e tecnico, costruito per occupare bene la trequarti e creare superiorità tra le linee. Enciso agirà da trequartista alle spalle di Emegha e Panichelli, con il supporto di esterni offensivi molto attivi.

Il Tolosa, guidato da Carles Martínez, risponde con un 3-4-2-1 equilibrato, che punta su compattezza e ripartenze rapide. Magri sarà il riferimento offensivo, supportato da Gboho e Donnum sulla trequarti per sfruttare gli spazi.

Le probabili formazioni di Strasburgo-Tolosa

Ci si attende una partita vivace e aperta, con lo Strasburgo che proverà a imporre il proprio ritmo sfruttando il fattore campo, mentre il Tolosa cercherà di restare compatto e colpire in transizione. In una sfida tra due squadre tecniche ma altalenanti, la gestione dei dettagli e la concretezza sotto porta potranno risultare decisive.

Strasburgo (3-4-1-2): Penders, Hogsberg, Sarr, Chillwell, Doué, Barco, Ouattara, Moreira, Enciso, Emegha, Panichelli. Allenatore: Liam Rosenior

Tolosa (3-4-2-1): Restes, Nicolaisen, Cresswell, McKenzie, Methaile, Francis, Casseres jr., Donnum, Gboho, Magri, Emersonn. Allenatore: Carles Martinez

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