In occasione della sesta giornata del Girone A di Serie C, domenica 20 settembre alle ore 17:30 si affrontano Arzignano e Renate allo stadio Tommaso Dal Molin. I padroni di casa arrivano all'appuntamento con 7 punti, mentre gli ospiti sono a quota 2 e cercano una svolta dopo un avvio di campionato complicato.VEDI ARZIGNANO-RENATE IN DIRETTA STREAMING SU BET365

L'Arzignano di Daniele Di Donato ha conquistato una vittoria importante nel turno infrasettimanale, imponendosi per 2-1 sul campo dell'AlbinoLeffe grazie alla rimonta firmata da Moretti e Nanni. Il Renate di Giacomo Gattuso, invece, ha pareggiato 2-2 a Lumezzane nell'ultimo turno, ottenendo il secondo punto stagionale dopo un inizio caratterizzato da tre sconfitte nelle prime quattro giornate. SuGoldbet trovi le partite disponibili in diretta,su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Arzignano-Renate.

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Arzignano-Renate: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Arzignano-Renate

Competizione: Serie C, Girone A, 6ª giornata

Data: domenica 20 settembre 2026

Orario: 17:30

Stadio: Tommaso Dal Molin, Arzignano

Diretta TV: Sky Sport

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento dell'Arzignano

L'

si presenta alla sfida dopo aver ritrovato il successo nel turno infrasettimanale. La formazione di

ha espugnato il campo dell'AlbinoLeffe per 2-1, ribaltando nella ripresa il vantaggio dei padroni di casa: Moretti ha pareggiato a inizio secondo tempo, mentre Nanni ha completato il sorpasso pochi minuti più tardi. Il risultato ha permesso ai giallocelesti di portarsi a quota

in classifica.

Dal punto di vista tattico, Di Donato ha utilizzato il 3-4-2-1, con Vannucchi in porta e Milillo e Bassi a protezione della retroguardia. Lakti e Moretti hanno agito alle spalle di Nanni, mentre il lavoro sulle fasce di Cariolato e Bernardi ha accompagnato la costruzione offensiva. La rimonta di Zanica ha inoltre confermato la capacità della squadra di reagire dopo un primo tempo chiuso in svantaggio.

Il momento del Renate

Il

arriva invece ad Arzignano con 2 punti e ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Nell'ultimo turno le Pantere hanno pareggiato

, in una partita nella quale Nicola Anelli ha realizzato una doppietta per i padroni di casa, mentre Michele Calì e Simone Auriletto hanno contribuito alle reti del Renate.

La squadra di Giacomo Gattuso ha confermato il 3-5-2 utilizzato a Lumezzane, con Avella tra i pali, Auriletto e Motoc nella linea difensiva e Calì a centrocampo. In avanti, la coppia formata da Óttar Karlsson e Nicola Anelli rappresenta una delle principali soluzioni offensive a disposizione dell'allenatore. Risulta invece indisponibile Alessandro Rossi, segnalato tra gli assenti per un problema alla mano.

Le probabili formazioni di Arzignano-Renate

L'

dovrebbe riproporre il 3-4-2-1 visto nella vittoria contro l'AlbinoLeffe. Vannucchi dovrebbe essere confermato tra i pali, con Milillo e Bassi riferimenti della difesa a tre. In mezzo al campo Castegnaro e Bernardi possono garantire equilibrio, mentre

sono candidati a muoversi alle spalle di Nanni. Non risultano indisponibilità ufficiali segnalate per la formazione di Di Donato.

Il Renate dovrebbe affidarsi ancora al 3-5-2 di Gattuso, con Avella confermato in porta e Auriletto, Motoc e Viganò davanti all'estremo difensore. Calì e Delcarro possono rappresentare due riferimenti importanti nella zona centrale, mentre Anelli e Karlsson sono candidati a formare nuovamente il tandem offensivo. Alessandro Rossi resta indisponibile.

ARZIGNANO (3-4-2-1): Vannucchi; De Santis, Milillo, Bassi; Cariolato, Castegnaro, Bernardi, Rizzo; Lakti, Moretti; Nanni. Allenatore: Daniele Di Donato.

RENATE (3-5-2): Avella; Viganò, Auriletto, Motoc; Bonetti, Calì, Vassallo, Delcarro, Giraldo; Karlsson, Anelli. Allenatore: Giacomo Gattuso.