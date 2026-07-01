La sfida di tennis tra Matteo Berrettini e Arthur Fils è valida per i trentaduesimi di finale di Wimbledon e si gioca giovedì 2 luglio alle ore 12:00. Un confronto di altissimo livello tra uno dei migliori interpreti dell'erba degli ultimi anni e uno dei giovani più talentuosi del circuito ATP, con in palio un posto nel terzo turno dello Slam londinese.

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Berrettini arriva a questo appuntamento con la consapevolezza di poter essere estremamente competitivo sui prati di Wimbledon. L'azzurro ha costruito gran parte dei suoi migliori risultati su questa superficie grazie a un servizio devastante, a un diritto tra i più efficaci del circuito e a un gioco offensivo perfettamente adatto all'erba.

Fils, invece, continua a confermarsi come uno dei prospetti più interessanti del tennis mondiale. Il francese abbina grande esplosività atletica, colpi molto potenti e una personalità già da veterano, qualità che gli consentono di affrontare senza timori anche i big del circuito.

Dove vedere Berrettini-Fils in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Berrettini-Fils, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento dei due tennisti

Berrettini proverà a sfruttare il suo servizio e il diritto per comandare gli scambi e accorciare i punti.

Fils cercherà invece di rispondere con aggressività e intensità, provando a mettere sotto pressione l'azzurro fin dai primi game.

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