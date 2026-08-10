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La Copa Sudamericana 2026 entra nella fase a eliminazione diretta con gli ottavi di finale, che propongono la sfida tra Bolívar-San Paolo, in programma nella notte tra martedì 11 agosto e mercoledì 12 agosto alle ore 02:30 italiane. Il confronto mette di fronte due squadre di grande tradizione nel calcio sudamericano, pronte a giocarsi un posto nei quarti di finale.
Il Bolívar potrà contare sul fattore campo e sulle particolari condizioni ambientali di La Paz per provare a costruire un risultato positivo nella gara d'andata. Il San Paolo, invece, cercherà di superare le difficoltà della trasferta e di ottenere un risultato utile in vista del ritorno.
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Il Bolívar vuole sfruttare il fattore campoIl Bolívar affronta l'andata degli ottavi davanti ai propri tifosi con l'obiettivo di conquistare un vantaggio importante in vista del ritorno. La formazione boliviana potrà contare anche sulle particolari condizioni ambientali di La Paz, un fattore che spesso rende le trasferte in Bolivia particolarmente impegnative.
La squadra di casa proverà quindi a imporre un ritmo elevato e a mettere in difficoltà il San Paolo, cercando di trasformare il fattore campo in un'arma decisiva.
Il San Paolo vuole limitare i danniIl San Paolo arriva all'appuntamento con l'obiettivo di disputare una gara intelligente e ottenere un risultato positivo in trasferta. La formazione brasiliana dovrà prestare particolare attenzione alla gestione delle energie e alle condizioni ambientali, cercando allo stesso tempo di sfruttare le proprie qualità tecniche.
Un pareggio o una vittoria permetterebbero al San Paolo di affrontare la gara di ritorno con una posizione favorevole nel doppio confronto.
Il momento della sfidaLa partita tra Bolívar e San Paolo rappresenta uno degli appuntamenti più interessanti degli ottavi di finale di Copa Sudamericana. La gara d'andata potrebbe già indirizzare il confronto, soprattutto considerando le difficoltà che una trasferta a La Paz può comportare.
Il Bolívar proverà a sfruttare il fattore campo per conquistare un vantaggio, mentre il San Paolo cercherà di rimanere compatto e di giocarsi poi la qualificazione davanti al proprio pubblico.
Le probabili formazioni di Bolívar-San PaoloLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa gara d'andata valida per gli ottavi di finale della Copa Sudamericana.
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