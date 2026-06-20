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La sfida di tennis tra Katie Boulter e Leylah Fernandez è valida per i sedicesimi di finale del WTA 500 di Berlino e si gioca domenica 21 giugno alle ore 11:00. Un incontro molto interessante tra due giocatrici dal grande talento, pronte a contendersi un posto negli ottavi di finale del prestigioso torneo tedesco sull’erba. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Boulter arriva a questo appuntamento forte della sua grande confidenza con l’erba, superficie sulla quale riesce a esprimere uno dei suoi migliori tennis. La britannica può contare su un servizio efficace e su colpi molto incisivi da fondo campo.

La Fernandez, invece, è una giocatrice molto combattiva e dotata di grande qualità tecnica. La canadese basa il proprio gioco sulla rapidità negli spostamenti e sulla capacità di trovare soluzioni intelligenti anche nei momenti più complicati del match.

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Il momento delle due tenniste

Boulter proverà a sfruttare il servizio e la maggiore familiarità con l’erba per prendere in mano il match.

Fernandez cercherà invece di rispondere con la sua consueta intensità e con un tennis vario e dinamico, provando a mettere in difficoltà la britannica negli scambi più lunghi.

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