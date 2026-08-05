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La Conference League 2026/27 entra nel vivo con il terzo turno preliminare, che propone la sfida d’andata tra Braga-Dinamo Minsk, in programma giovedì 6 agosto alle ore 20:30. Le due squadre si affrontano nel primo dei due appuntamenti che decreteranno quale formazione accederà al turno successivo della competizione europea.
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Il Braga punta a ipotecare la qualificazioneIl Braga affronta la gara d’andata davanti ai propri tifosi con l’obiettivo di indirizzare subito il confronto. La formazione portoghese parte con i favori del pronostico grazie alla maggiore esperienza internazionale e alla qualità della propria rosa.
Davanti al pubblico di casa, il Braga proverà a imporre il proprio gioco, sfruttando il possesso palla e la capacità offensiva per mettere in difficoltà la Dinamo Minsk e conquistare un risultato positivo.
La Dinamo Minsk cerca l’impresa in trasfertaLa Dinamo Minsk arriva all’appuntamento europeo con la volontà di giocarsi le proprie possibilità contro un avversario di grande tradizione. La squadra bielorussa sa che servirà una prestazione di grande attenzione per limitare il potenziale del Braga.
Gli ospiti punteranno soprattutto su compattezza e organizzazione tattica, cercando di mantenere aperto il discorso qualificazione in vista della gara di ritorno.
Il momento della sfidaLa sfida tra Braga e Dinamo Minsk mette di fronte due squadre con obiettivi importanti in Conference League. Da una parte il club portoghese vuole confermare il proprio livello europeo e superare il turno, dall’altra la formazione bielorussa sogna il colpo contro un avversario sulla carta più quotato.
La gara d’andata potrebbe già fornire indicazioni importanti, ma la qualificazione resterà comunque in bilico fino al secondo confronto.
Le probabili formazioni di Braga-Dinamo MinskLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per la gara d’andata del terzo turno preliminare di Conference League.
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