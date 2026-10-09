In occasione della 6ª giornata di Ligue 1, sabato 10 ottobre alle ore 20:45 si affrontano Brest e Angers allo Stade Francis-Le Blé. I padroni di casa occupano l'11° posto con 5 punti dopo cinque giornate, mentre gli ospiti sono settimi con 7 punti. Il Brest arriva dalla sconfitta per 2-1 sul campo dell'Auxerre, mentre l'Angers ha superato 2-0 il Troyes nell'ultimo turno.VEDI BREST-ANGERS IN DIRETTA STREAMING SU BET365 Il Brest ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle prime cinque giornate, mentre l'Angers ha già ottenuto due successi e arriva alla sfida dopo aver mantenuto la porta inviolata contro il Troyes. Per vedere i match live, suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Brest-Angers. Dove vedere Brest-Angers in diretta TV e streaming La partita Brest-Angers sarà trasmessa in diretta su Ligue 1+, la piattaforma che detiene i diritti per le gare del campionato francese nella stagione 2026/27. Il calcio d'inizio è fissato per sabato 10 ottobre alle ore 20:45 e la sfida rientra nel programma della sesta giornata. Per seguire Brest-Angers in streaming è necessario: scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Ligue 1; cercare Brest-Angers tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d'inizio. È consigliabile controllare la disponibilità della gara e il proprio piano di abbonamento prima delle 20:45, orario previsto per l'inizio della partita. Brest-Angers: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Brest-Angers

Brest-Angers Competizione: Ligue 1

Ligue 1 Giornata: 6ª

6ª Data: sabato 10 ottobre 2026

sabato 10 ottobre 2026 Orario: 20:45

20:45 Stadio: Stade Francis-Le Blé, Brest

Stade Francis-Le Blé, Brest Diretta TV: Ligue 1+

Ligue 1+ Streaming: Ligue 1+

Ligue 1+ Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù Il momento del Brest Il Brest si presenta alla sesta giornata con 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Dopo i pareggi contro Le Mans e Tolosa, la squadra ha ottenuto il primo successo stagionale sul campo del Le Havre, prima di perdere di misura contro il PSG e successivamente contro l'Auxerre. Ad Auxerre il Brest era passato in vantaggio al 23' con Pathé Mboup, servito da Joris Chotard, ma nella ripresa Cameron Archer ha ristabilito la parità e l'autogol di Raphael Le Guen all'83' ha completato la rimonta dei padroni di casa. In questo avvio di campionato il riferimento offensivo principale è Kamory Doumbia, già autore di quattro reti. Il ritorno allo Stade Francis-Le Blé rappresenta quindi un'occasione per il Brest di interrompere la striscia negativa e tornare a muovere la classifica. La squadra dovrà soprattutto trovare maggiore continuità nella fase offensiva, sfruttando la velocità di Mboup e la qualità di Doumbia tra le linee. Il momento dell'Angers L'Angers arriva invece alla sfida con 7 punti e il settimo posto, dopo aver ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle prime cinque giornate. L'ultimo risultato è stato il 2-0 interno contro il Troyes, arrivato grazie alle reti di Prosper Peter e Amine Sbaï. La squadra di Stéphane Gilli ha costruito il successo dell'ultima giornata soprattutto attraverso un primo tempo ordinato e una ripresa in cui ha trovato il raddoppio. Peter ha sbloccato il risultato al 42' su assist di Sbaï, mentre lo stesso Sbaï ha firmato il 2-0 al 57' dopo il passaggio decisivo di Amine El Ouazzani. L'Angers si presenta quindi a Brest con una posizione di classifica migliore e maggiore fiducia, ma dovrà gestire una trasferta contro una squadra che ha già dimostrato di poter creare problemi anche contro avversari di livello superiore. Le probabili formazioni di Brest-Angers Il Brest dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1 utilizzato nell'ultima partita contro l'Auxerre, con Selvik tra i pali e una linea difensiva composta da Lala, Le Guen, Lloris e Locko. Chotard e Magnetti formeranno la coppia centrale, mentre Versini, Doumbia e Mboup agiranno alle spalle di Ajorque. L'Angers dovrebbe invece confermare il 4-4-2 utilizzato nella vittoria contro il Troyes. Lopes sarà il portiere, con Arcus, Camara, Lefort e Kalulu in difesa. Allevinah, Belkhdim, van den Boomen e Sbaï comporranno la linea mediana, mentre El Ouazzani e Peter saranno i riferimenti offensivi. Angers (4-4-2): Lopes; Arcus, Camara, Lefort, Kalulu; Allevinah, Belkhdim, van den Boomen, Sbaï; El Ouazzani, Peter. Allenatore: Stéphane Gilli. Brest (4-2-3-1): Selvik; Lala, Le Guen, Lloris, Locko; Chotard, Magnetti; Versini, Doumbia, Mboup; Ajorque. Allenatore: Julien Lachuer.