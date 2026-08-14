Iaquinta e Delvecchio ospiti del Memorial Andrea Nardulli

Il campionato olandese 2026/27 prosegue con la seconda giornata, che propone la sfida tra Excelsior-PSV, in programma sabato 15 agosto alle ore 20:00. Le due squadre arrivano all'appuntamento con un avvio di stagione differente: l'Excelsior ha conquistato 3 punti nel primo turno, mentre il PSV è fermo a 1 punto.

La formazione di casa vuole sfruttare il buon esordio per confermarsi anche contro un avversario di grande livello, mentre il PSV è chiamato a reagire dopo un debutto al di sotto delle proprie aspettative. Una sfida che può già offrire indicazioni interessanti sul percorso delle due squadre nel nuovo campionato.

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L'Excelsior vuole confermare il buon esordio

L'

arriva alla seconda giornata con 3 punti già in classifica e l'entusiasmo derivante da una partenza positiva. Davanti ai propri tifosi, la formazione di casa proverà a mettere in difficoltà il PSV e a conquistare un altro risultato importante.

Affrontare una delle squadre più quotate del calcio olandese rappresenta però un test di livello, nel quale serviranno grande attenzione e capacità di sfruttare le occasioni.

Il PSV cerca la prima vittoria

Il

ha raccolto soltanto 1 punto nel primo turno e vuole immediatamente invertire la rotta. La formazione ospite parte con l'obiettivo di conquistare la prima vittoria stagionale e non perdere terreno rispetto alle principali concorrenti.

La qualità della rosa rappresenta un importante punto di forza, ma sarà necessario trasformarla in una prestazione convincente sul campo dell'Excelsior.

Il momento delle due squadre

La sfida tra

e

mette di fronte due squadre separate da due punti dopo la prima giornata. I padroni di casa possono contare su un avvio migliore, mentre gli ospiti hanno già bisogno di una risposta per rilanciare le proprie ambizioni.

Il PSV parte inevitabilmente con i favori del pronostico, ma l'Excelsior può sfruttare il fattore campo e la maggiore fiducia derivante dai tre punti conquistati all'esordio.

Le probabili formazioni di Excelsior-PSV

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa sfida valida per la seconda giornata del campionato olandese.

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