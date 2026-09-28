Fenerbahce-Bayern Monaco è una delle partite più interessanti della seconda giornata di Eurolega 2026/27. Il match è in programma martedì 29 settembre 2026 alle ore 19:45 alla Ülker Sports Arena di Istanbul. I padroni di casa arrivano alla sfida dopo il successo ottenuto contro la Virtus Bologna nella prima giornata, mentre il Bayern ha iniziato la propria campagna europea battendo Hapoel Tel Aviv 86-84 in trasferta. VEDI FENERBAHCE-BAYERN IN DIRETTA STREAMING SU BET365

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Dove vedere Fenerbahce-Bayern in diretta TV e streaming

La sfida tra

rientra nella programmazione della seconda giornata della nuova stagione di Eurolega. Per il pubblico italiano la competizione è disponibile sulla piattaforma

, con la possibilità di seguire gli incontri anche in streaming attraverso

, secondo la programmazione prevista per la stagione 2026/27.

Partita: Fenerbahce-Bayern Monaco

Competizione: Eurolega 2026/27

Giornata: 2ª

Data: martedì 29 settembre 2026

Orario: 19:45

Palazzetto: Ülker Sports Arena, Istanbul

Diretta TV: Sky Sport Basket

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Fenerbahce-Bayern: data, orario e informazioni sulla partita

Il

affronta la seconda giornata davanti al proprio pubblico dopo l'esordio contro la Virtus Bologna. La formazione turca parte con ambizioni importanti anche grazie a un roster profondo, nel quale figurano giocatori come

,

,

,

,

e

. In panchina c'è S

, confermato alla guida della squadra.

Il Bayern Monaco ha invece iniziato la competizione con una vittoria esterna contro Hapoel Tel Aviv, imponendosi 86-84. La squadra tedesca allenata da Anton Gavel può contare su un gruppo rinnovato nel quale spiccano Duane Washington Jr., Rokas Jokubaitis, Andreas Obst, Kamar Baldwin, Vladimir Lučić, Johannes Voigtmann e Johannes Thiemann.

Il momento del Fenerbahce

Il

arriva al secondo appuntamento europeo con l'obiettivo di sfruttare subito il fattore campo. La squadra di Jasikevičius dispone di diverse soluzioni sul perimetro e di un reparto esterni particolarmente profondo, con Baldwin, Horton-Tucker e Shields capaci di creare vantaggi individuali.

L'esperienza di Melli e Clyburn aggiunge invece fisicità e qualità nelle due metà campo. Contro il Bayern sarà importante soprattutto mantenere continuità offensiva e non concedere ai tedeschi troppi possessi facili, perché la sfida promette di essere serrata e troppi errori potrebbero avere un peso enorme sull'andamento della gara.

Il momento del Bayern Monaco

Il

ha cominciato la stagione europea con una vittoria preziosa sul campo di Hapoel Tel Aviv, chiudendo il match sul punteggio di 86-84. Il risultato ha mostrato una squadra capace di gestire anche una partita equilibrata e un finale punto a punto.

Il roster tedesco presenta diverse alternative tra esterni e lunghi. Jokubaitis, Washington e Baldwin possono garantire creazione dal palleggio, mentre Voigtmann, Thiemann e Austin Wiley offrono presenza fisica vicino a canestro.

Le chiavi tattiche di Fenerbahce-Bayern

La prima chiave sarà il

. Il Fenerbahce può cercare di sfruttare il proprio pubblico per aumentare pressione difensiva e intensità, mentre il Bayern dovrà evitare di perdere palloni che possano alimentare il gioco in campo aperto dei padroni di casa.

Particolare attenzione anche alla sfida sul perimetro: la qualità dei creatori di gioco delle due squadre può spostare gli equilibri, soprattutto nelle situazioni di pick and roll. Sotto canestro, invece, rimbalzi e seconde opportunità potrebbero assumere un peso importante in una partita che sulla carta presenta grande equilibrio.

I probabili quintetti iniziali di Fenerbahce-Bayern

Wade Baldwin, Talen Horton-Tucker, Shavon Shields, Nicolò Melli, Sertaç Şanlı

Bayern Monaco: Rokas Jokubaitis, Duane Washington Jr., Vladimir Lučić, Johannes Thiemann, Austin Wiley