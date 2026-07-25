L'Eliteserien 2026 prosegue con la quindicesima giornata, che propone la sfida tra Aalesund-Viking, in programma domenica 26 luglio alle ore 19:15. All'Aalesund Stadion si affrontano due squadre con obiettivi completamente diversi: l'Aalesund è quattordicesimo con 12 punti e cerca preziosi punti salvezza, mentre il Viking guida la classifica con 33 punti ed è determinato a difendere il primato.

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L'Aalesund cerca punti pesanti per la salvezza

L'

arriva a questo appuntamento con la necessità di muovere la classifica. I padroni di casa occupano le zone basse dell'Eliteserien e vogliono sfruttare il sostegno del proprio pubblico per provare a fermare la capolista e conquistare un risultato che potrebbe rivelarsi fondamentale nella corsa alla permanenza.

La formazione di casa dovrà disputare una gara di grande attenzione difensiva, cercando di limitare il potenziale offensivo degli avversari e sfruttando le occasioni in contropiede.

Il Viking vuole consolidare il primato

Il

si presenta alla sfida da capolista del campionato con

e l'obiettivo di proseguire il proprio eccellente cammino. La formazione di Stavanger sta disputando una stagione di alto livello e vuole confermarsi anche lontano da casa, mantenendo il vantaggio sulle inseguitrici.

Gli ospiti cercheranno di imporre il proprio gioco attraverso il possesso del pallone e la qualità del reparto offensivo, consapevoli dell'importanza di conquistare altri tre punti nella corsa al titolo.

Il momento delle due squadre

L'

affronta una delle sfide più difficili della stagione, ma sa che ogni punto può fare la differenza nella lotta per la salvezza. Fermare la capolista rappresenterebbe una grande iniezione di fiducia.

Il Viking, invece, vuole confermare il proprio status di prima della classe e dare continuità ai risultati positivi. Una vittoria in trasferta permetterebbe ai biancoblù di rafforzare ulteriormente la propria posizione in vetta alla classifica.

Le probabili formazioni di Aalesund-Viking

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida valida per la quindicesima giornata di Eliteserien.

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