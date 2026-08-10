Il terzo turno preliminare di Champions League 2026/27 propone la gara di ritorno tra Celje-Ararat, in programma martedì 11 agosto alle ore 20:15. Il doppio confronto riparte dal successo per 2-1 dell'Ararat nella sfida d'andata, un risultato che lascia però ancora tutto aperto in vista dei novanta minuti decisivi.

Il Celje potrà sfruttare il fattore campo per cercare la rimonta e ribaltare il risultato complessivo, mentre l'Ararat arriverà in Slovenia con il vantaggio di una rete e l'obiettivo di difendere il successo ottenuto nel primo confronto. Con un margine così ridotto, la qualificazione resta in bilico e ogni episodio potrebbe cambiare l'andamento della sfida.

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Il Celje cerca la rimonta davanti al proprio pubblico

Il

affronta la gara di ritorno con la necessità di recuperare il gol di svantaggio maturato all'andata. La formazione slovena dovrà cercare di essere più incisiva in fase offensiva, ma senza perdere equilibrio contro un avversario che ha già dimostrato di saper sfruttare le occasioni.

Davanti ai propri tifosi, il Celje proverà ad alzare subito il ritmo della partita e a mettere pressione all'Ararat, cercando un gol che possa riaprire il discorso qualificazione.

L'Ararat vuole difendere il vantaggio

L'

arriva alla sfida forte del successo per

conquistato nella prima gara. Il vantaggio è minimo e non permette agli ospiti di limitarsi a difendere, motivo per cui servirà una prestazione attenta e intelligente per gestire i momenti della partita.

La squadra armena proverà a mantenere equilibrio e compattezza, cercando al tempo stesso di sfruttare gli spazi che il Celje potrebbe concedere nella ricerca della rimonta.

Il momento della sfida

La partita tra

e

si preannuncia equilibrata e combattuta fino al fischio finale. Il vantaggio di una sola rete lascia infatti ogni scenario aperto e rende la gara di ritorno una vera e propria sfida da dentro o fuori.

Il Celje proverà a sfruttare il fattore campo per ribaltare il risultato, mentre l'Ararat vuole difendere il vantaggio e conquistare il passaggio al turno successivo dei preliminari di Champions League.

Le probabili formazioni di Celje-Ararat

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa gara di ritorno valida per il terzo turno preliminare di Champions League.

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