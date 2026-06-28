La sfida di tennis tra Marin Cilic e Daniil Medvedev è valida per i sessantaquattresimi di finale di Wimbledon e si gioca lunedì 29 giugno alle ore 15:10. Un primo turno dal sapore di grande evento tra due giocatori che in carriera hanno raggiunto i massimi livelli del tennis mondiale e che puntano a un cammino importante nello Slam londinese.

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Cilic arriva a questo appuntamento forte della sua enorme esperienza e del grande feeling con l’erba. Il croato, finalista a Wimbledon in passato, può contare su un servizio molto efficace e su colpi potenti da fondo campo, caratteristiche che lo hanno sempre reso particolarmente pericoloso sui prati londinesi.

Medvedev, invece, cerca un percorso da protagonista in un torneo che negli ultimi anni lo ha visto crescere progressivamente. Il russo è uno dei giocatori più completi del circuito grazie alla sua solidità da fondo campo, alla capacità di difendersi in modo straordinario e a un servizio che gli consente di ottenere molti punti rapidi.

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Per quanto riguarda Cilic-Medvedev, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento dei due tennisti

Cilic proverà a sfruttare la sua esperienza sull’erba e la potenza del suo servizio per mettere immediatamente pressione all’avversario.

Medvedev cercherà invece di imporre il proprio ritmo da fondo campo e la sua straordinaria capacità di gestire gli scambi lunghi per prendere il controllo della partita.

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