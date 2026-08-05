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La Conference League 2026/27 prosegue con il terzo turno preliminare, che propone la sfida d’andata tra Dinamo Kiev-Qarabag, in programma giovedì 6 agosto alle ore 19:00. Le due squadre si affrontano nel primo atto di un doppio confronto che metterà in palio la qualificazione al turno successivo della competizione europea.

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La Dinamo Kiev vuole sfruttare il primo confronto

La

affronta la gara d’andata con l’obiettivo di costruire un vantaggio importante in vista del ritorno. La formazione ucraina vanta una lunga tradizione nelle competizioni europee e punta a mettere in mostra la qualità della propria rosa per avvicinarsi alla qualificazione.

La squadra cercherà di imporre il proprio gioco fin dai primi minuti, sfruttando intensità e possesso palla per creare occasioni da gol.

Il Qarabag cerca un risultato prezioso

Il

arriva all'appuntamento europeo con l'intenzione di disputare una gara attenta e portare a casa un risultato favorevole. La formazione azera è ormai una presenza costante nelle competizioni UEFA e dispone dell'esperienza necessaria per affrontare sfide di questo livello.

Gli ospiti punteranno su organizzazione difensiva e ripartenze veloci, cercando di lasciare aperto il discorso qualificazione in vista del match di ritorno.

Il momento della sfida

La gara tra

e

si preannuncia tra le più equilibrate del terzo turno preliminare di Conference League. Entrambe le squadre hanno esperienza internazionale e ambiscono a proseguire il proprio cammino europeo.

Il fattore campo potrebbe rappresentare un vantaggio per la Dinamo Kiev, ma il Qarabag ha già dimostrato negli ultimi anni di poter ottenere risultati importanti anche lontano da casa.

Le probabili formazioni di Dinamo Kiev-Qarabag

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per la gara d'andata del terzo turno preliminare di Conference League.

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