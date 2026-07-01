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La sfida di tennis tra Márton Fucsovics e Learner Tien è valida per i trentaduesimi di finale di Wimbledon e si gioca mercoledì 1 luglio alle ore 12:00. Un incontro che mette di fronte l'esperienza del tennista ungherese e il talento emergente del giovane americano, entrambi a caccia di un posto nel terzo turno dello Slam londinese.

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Fucsovics arriva a questo appuntamento forte della sua grande esperienza nel circuito ATP. L'ungherese è un giocatore completo, dotato di ottime qualità atletiche, di un servizio affidabile e di una notevole solidità da fondo campo, caratteristiche che gli consentono di essere competitivo anche sull'erba.

Tien, invece, è considerato uno dei prospetti più interessanti del tennis statunitense. Il giovane americano si distingue per rapidità negli spostamenti, qualità tecniche e grande personalità, elementi che gli hanno permesso di mettersi in evidenza contro avversari di alto livello.

Dove vedere Fucsovics-Tien in diretta TV e streaming LIVE

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Il momento dei due tennisti

Fucsovics proverà a sfruttare la sua esperienza e la sua solidità per gestire i momenti più delicati dell'incontro.

Tien cercherà invece di giocare con coraggio e aggressività, provando a imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute.

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