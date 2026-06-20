La sfida di tennis tra Iva Jovic e Xinyu Wang è valida per i sedicesimi di finale del WTA 500 di Berlino e si gioca domenica 21 giugno alle ore 11:00. Un incontro interessante tra una giovane in grande crescita e una giocatrice già stabilmente presente nel circuito maggiore, con in palio l’accesso agli ottavi del torneo tedesco sull’erba. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Jovic arriva a questo appuntamento con grande entusiasmo e la voglia di confermare il suo percorso di crescita. La giovane americana si sta mettendo in evidenza per un tennis aggressivo e per una notevole personalità nei momenti decisivi.

La Wang, invece, è una giocatrice più esperta e strutturata, capace di gestire bene gli scambi e di adattarsi a diverse superfici. La cinese cercherà di imporre la sua solidità da fondo campo e di controllare il ritmo della partita.

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Il momento delle due tenniste

Jovic proverà a giocare con aggressività e ritmo alto per sorprendere l’avversaria.

Wang cercherà invece di sfruttare esperienza e solidità per controllare gli scambi e portare la partita dalla sua parte.

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