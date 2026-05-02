La sfida di Lega A Basket tra Milano e Trieste si gioca domenica 3 maggio alle ore 19:00. Un confronto che vede protagoniste due squadre con ambizioni differenti, ma entrambe determinate a ottenere un risultato positivo in una fase cruciale della stagione. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

La Milano arriva a questo appuntamento con grande qualità e profondità del roster. La squadra meneghina è abituata a gestire gare di alto livello e cercherà di imporre il proprio ritmo grazie a organizzazione, talento offensivo e solidità difensiva.

La Trieste, invece, si presenta con entusiasmo e voglia di sorprendere. La formazione giuliana punterà su intensità, ritmo e capacità di sfruttare ogni occasione per restare competitiva contro un avversario di grande valore.

Dove vedere Milano-Trieste in diretta TV e streaming LIVE

La visione in diretta dell’incontro è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene l’accesso non solo a tutte le partite presenti nei rispettivi palinsesti, ma anche a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori, ideali per seguire ogni fase del match. Attivando un account su

è dunque possibile assistere gratuitamente alla diretta live di

.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming di Bet365

Live Streaming

Come accedere allo streaming:

Registrarsi o accedere al conto Bet365

Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

Cercare Milano-Trieste sul palinsesto Live di Bet365

Il momento delle due squadre

La

cercherà di imporre qualità e controllo del ritmo, puntando su esperienza e profondità per indirizzare la gara.

La Trieste, dal canto suo, proverà a giocare con energia e aggressività, cercando di restare in partita e sfruttare eventuali cali degli avversari.

CLICCA QUI PER GUARDARE TUTTO LO SPORT IN DIRETTA LIVE E ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365