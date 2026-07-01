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La sfida di tennis tra Shintaro Mochizuki e Ethan Quinn è valida per i trentaduesimi di finale di Wimbledon e si gioca mercoledì 1 luglio alle ore 14:50. Un confronto tra due giovani tennisti in costante crescita, pronti a giocarsi un posto nel terzo turno dello Slam londinese.

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Il Mochizuki arriva a questo appuntamento forte della sua rapidità e della qualità del suo tennis. Il giapponese è un giocatore molto dinamico, capace di muoversi con grande efficacia sull'erba e di variare il ritmo degli scambi grazie a un'ottima sensibilità di tocco.

Il Quinn, invece, rappresenta una delle giovani promesse del tennis statunitense. L'americano dispone di un servizio incisivo e di un gioco aggressivo da fondo campo, caratteristiche che gli permettono di essere particolarmente efficace sulle superfici veloci.

Dove vedere Mochizuki-Quinn in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Mochizuki-Quinn, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento dei due tennisti

Mochizuki proverà a sfruttare la sua velocità e la capacità di cambiare ritmo per mettere in difficoltà l'avversario.

Quinn cercherà invece di imporre un tennis offensivo, sfruttando servizio e potenza per comandare gli scambi.

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