La Champions League 2026/27 prosegue con la gara di ritorno del terzo turno preliminare, che vede affrontarsi Sabah-AGF, in programma martedì 11 agosto alle ore 18:00. Il doppio confronto riparte dal 2-1 in favore dell'AGF maturato nella sfida d'andata, un risultato che lascia ancora apertissima la corsa alla qualificazione.

Il Sabah avrà a disposizione il fattore campo per tentare la rimonta e conquistare il passaggio del turno, mentre l'AGF cercherà di difendere il vantaggio ottenuto in Danimarca e completare l'opera in una sfida che si preannuncia intensa e ricca di emozioni.

PER VEDERE LA PARTITA E TUTTO IL GRANDE CALCIO INTERNAZIONALE IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL CALCIO E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU

Dove vedere Sabah-AGF in diretta TV e streaming LIVE

La partita è disponibile in diretta streaming su

. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire statistiche aggiornate in tempo reale durante l'incontro.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a BET365

Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

Cercare Sabah-AGF nel palinsesto Live

Il Sabah cerca la rimonta davanti ai propri tifosi

Il

affronta il ritorno con la necessità di recuperare il gol di svantaggio accumulato nella gara d'andata. La formazione di casa dovrà cercare di imporre un ritmo elevato fin dai primi minuti, provando a sfruttare il sostegno del proprio pubblico per ribaltare il risultato complessivo.

Servirà una prestazione attenta sia in fase offensiva che difensiva, evitando di concedere spazi a un avversario pericoloso nelle ripartenze.

L'AGF vuole difendere il vantaggio

L'

arriva alla trasferta forte del successo per

ottenuto nel primo confronto. La formazione danese proverà a gestire il vantaggio con equilibrio, senza rinunciare ad attaccare quando se ne presenterà l'occasione.

Un gol in trasferta potrebbe indirizzare definitivamente la qualificazione, motivo per cui gli ospiti cercheranno di mantenere alta l'intensità per tutti i novanta minuti.

Il momento della sfida

La sfida tra

e

promette grande equilibrio. Il vantaggio di una sola rete conquistato dai danesi non permette di fare calcoli e lascia ancora tutto aperto in vista del ritorno.

Il Sabah sarà chiamato a una prova di carattere per ribaltare il punteggio complessivo, mentre l'AGF dovrà dimostrare solidità e personalità per conquistare l'accesso al turno successivo dei preliminari di Champions League.

Le probabili formazioni di Sabah-AGF

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa gara di ritorno valida per il terzo turno preliminare di Champions League.

CLICCA QUI PER GUARDARE LA CHAMPIONS LEAGUE IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365

OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL CALCIO E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU