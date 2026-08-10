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La Champions League 2026/27 prosegue con la gara di ritorno del terzo turno preliminare, che vede affrontarsi Sabah-AGF, in programma martedì 11 agosto alle ore 18:00. Il doppio confronto riparte dal 2-1 in favore dell'AGF maturato nella sfida d'andata, un risultato che lascia ancora apertissima la corsa alla qualificazione.
Il Sabah avrà a disposizione il fattore campo per tentare la rimonta e conquistare il passaggio del turno, mentre l'AGF cercherà di difendere il vantaggio ottenuto in Danimarca e completare l'opera in una sfida che si preannuncia intensa e ricca di emozioni.
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Il Sabah cerca la rimonta davanti ai propri tifosiIl Sabah affronta il ritorno con la necessità di recuperare il gol di svantaggio accumulato nella gara d'andata. La formazione di casa dovrà cercare di imporre un ritmo elevato fin dai primi minuti, provando a sfruttare il sostegno del proprio pubblico per ribaltare il risultato complessivo.
Servirà una prestazione attenta sia in fase offensiva che difensiva, evitando di concedere spazi a un avversario pericoloso nelle ripartenze.
L'AGF vuole difendere il vantaggioL'AGF arriva alla trasferta forte del successo per 2-1 ottenuto nel primo confronto. La formazione danese proverà a gestire il vantaggio con equilibrio, senza rinunciare ad attaccare quando se ne presenterà l'occasione.
Un gol in trasferta potrebbe indirizzare definitivamente la qualificazione, motivo per cui gli ospiti cercheranno di mantenere alta l'intensità per tutti i novanta minuti.
Il momento della sfidaLa sfida tra Sabah e AGF promette grande equilibrio. Il vantaggio di una sola rete conquistato dai danesi non permette di fare calcoli e lascia ancora tutto aperto in vista del ritorno.
Il Sabah sarà chiamato a una prova di carattere per ribaltare il punteggio complessivo, mentre l'AGF dovrà dimostrare solidità e personalità per conquistare l'accesso al turno successivo dei preliminari di Champions League.
Le probabili formazioni di Sabah-AGFLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa gara di ritorno valida per il terzo turno preliminare di Champions League.
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