Il campionato belga 2026/27 prosegue con la seconda giornata, che propone la sfida tra USG-Zulte Waregem, in programma sabato 15 agosto alle ore 16:00. Entrambe le squadre arrivano all'appuntamento con 3 punti conquistati nella prima giornata e vogliono dare continuità al proprio avvio di stagione.

L'USG potrà contare sul fattore campo per provare a conquistare un'altra vittoria, mentre lo Zulte Waregem arriva alla sfida con l'obiettivo di confermare il buon esordio. I tre punti in palio possono permettere alla vincente di portarsi a quota 6 e rimanere nelle zone alte della classifica.

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L'USG vuole continuare a vincere

L'

affronta la seconda giornata davanti ai propri tifosi con l'obiettivo di confermare il successo ottenuto all'esordio. I tre punti conquistati nel primo turno hanno permesso alla formazione di casa di iniziare il campionato con fiducia.

Il fattore campo rappresenta un'arma importante e l'USG proverà a imporre il proprio ritmo fin dai primi minuti, cercando di trovare una seconda vittoria consecutiva.

Lo Zulte Waregem cerca continuità

Anche lo

arriva alla sfida con 3 punti in classifica. La squadra ospite ha quindi l'opportunità di dare continuità al proprio esordio positivo, pur dovendo affrontare una trasferta impegnativa.

L'obiettivo sarà mantenere equilibrio e compattezza, provando a sfruttare le occasioni per mettere in difficoltà l'USG e tornare a casa con un risultato utile.

Il momento delle due squadre

La sfida tra

e

mette di fronte due squadre appaiate a quota 3 punti. Il confronto può quindi permettere alla vincente di portarsi a 6 punti dopo appena due giornate e consolidare un buon avvio di campionato.

L'USG parte con il vantaggio del fattore campo, ma lo Zulte Waregem può affrontare la gara con fiducia dopo aver conquistato i tre punti all'esordio.

Le probabili formazioni di USG-Zulte Waregem

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa sfida valida per la seconda giornata del campionato belga.

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