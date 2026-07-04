La sfida di tennis tra Hubert Hurkacz e Jan-Lennard Struff è valida per gli ottavi di finale di Wimbledon e si gioca domenica 5 luglio alle ore 12:00. Un match molto interessante tra due giocatori potenti al servizio e particolarmente efficaci sull’erba, con equilibrio e pochi scambi prolungati attesi.

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La Hurkacz arriva con grande solidità e un ottimo rendimento nei tornei su erba, mentre la Struff proverà a sfruttare il suo tennis aggressivo e il servizio per mettere in difficoltà il polacco.

Hubert Hurkacz: caratteristiche e carriera

Hubert Hurkacz, nato nel 1997 in Polonia, è uno dei giocatori più completi e solidi del circuito ATP. Nel corso della carriera ha vinto diversi titoli importanti e ha raggiunto le fasi finali dei tornei del Grande Slam, consolidandosi tra i migliori interpreti delle superfici veloci.

Il suo tennis si basa su un servizio molto potente, grande efficacia nei colpi di inizio gioco e ottima capacità di gestione dei tie-break. Sull’erba è particolarmente pericoloso grazie alla rapidità con cui riesce a chiudere i punti.

Jan-Lennard Struff: caratteristiche e carriera

Jan-Lennard Struff, nato nel 1990 in Germania, è un giocatore esperto del circuito ATP, noto per la sua potenza e per il suo stile di gioco molto aggressivo. Nel corso della carriera ha ottenuto risultati importanti, spesso mettendo in difficoltà anche avversari di altissimo livello.

Il suo tennis è basato su servizio potente e colpi piatti molto profondi, che sull’erba possono diventare estremamente efficaci. Quando trova continuità al servizio diventa un avversario molto difficile da affrontare.

Dove vedere Hurkacz-Struff in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Hurkacz-Struff, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento delle due tenniste

Hurkacz proverà a imporre il suo servizio e a controllare i tie-break, dove spesso fa la differenza.

Struff cercherà invece di essere aggressivo fin dai primi colpi, puntando a togliere ritmo all’avversario.

Pronostico

Wimbledon è un torneo che premia in maniera particolare i giocatori dotati di grande servizio e solidità nei momenti decisivi, e in questo contesto Hubert Hurkacz parte leggermente favorito. Il polacco ha già dimostrato in passato di poter essere estremamente competitivo sull’erba grazie alla sua capacità di gestire i turni di battuta e di eccellere nei tie-break. Struff rappresenta però un avversario molto insidioso, capace di alzare il livello con il servizio e di mettere pressione nei turni di risposta. La partita potrebbe quindi essere equilibrata e decisa da pochi dettagli. Il pronostico è leggermente dalla parte di Hurkacz, ma con una sfida potenzialmente lunga e combattuta, anche al quinto set.

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