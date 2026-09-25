L’Islanda debutta nella UEFA Nations League 2026/27 affrontando l’Estonia nella prima giornata della Lega C. Sabato 26 settembre 2026, alle ore 18:00, le due nazionali si sfideranno al Laugardalsvöllur di Reykjavík, nel primo appuntamento del Gruppo C4, che comprende anche Bulgaria e Lussemburgo.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365 L’Islanda di Arnar Gunnlaugsson arriva all’appuntamento dopo una serie di risultati poco brillanti nelle ultime amichevoli internazionali, mentre l’Estonia di Jürgen Henn ha chiuso il precedente ciclo di partite con una vittoria per 4-2 sul campo di Cipro. Per entrambe si tratta quindi di un esordio importante in un girone nel quale l’Estonia ha conquistato la promozione in Lega C dopo la precedente edizione della competizione. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE. Dove vedere Islanda-Estonia in TV e streaming La sfida tra Islanda ed Estonia rientra nella programmazione della UEFA Nations League 2026/27. Per l’Italia, i broadcaster ufficiali indicati dalla UEFA sono RAI, Mediaset e Sky Italia, ma al momento non risulta una programmazione italiana specifica confermata per questa partita. La gara è invece inserita nei palinsesti internazionali della competizione. Islanda, Gunnlaugsson punta sul talento offensivo L’Islanda si presenta all’esordio con una rosa che comprende diversi elementi di esperienza internazionale. Il commissario tecnico Arnar Gunnlaugsson ha convocato anche Rúnar Alex Rúnarsson, tornato nel gruppo dopo una lunga assenza, oltre a Gylfi Þór Sigurðsson, Aron Einar Gunnarsson, Albert Guðmundsson, Orri Steinn Óskarsson e Andri Lucas Guðjohnsen. Il reparto offensivo offre quindi diverse alternative, con Óskarsson e Guðmundsson tra i giocatori più attesi. La squadra di casa dovrà però fare i conti con alcune assenze: Sverrir Ingi Ingason e Kristian Hlynsson non sono disponibili per infortunio, mentre anche Hjörtur Hermannsson non è stato inserito nel gruppo per motivi fisici. Estonia, Henn riparte dopo la promozione L’Estonia affronta la trasferta di Reykjavík dopo aver conquistato la promozione in Lega C nella precedente edizione della Nations League. Il commissario tecnico Jürgen Henn ha convocato 26 giocatori per il lungo ciclo di quattro partite previsto tra fine settembre e inizio ottobre. La nazionale estone ha però perso diversi giocatori per questa finestra internazionale, tra cui Rauno Sappinen, Vlasiy Sinyavskiy, Vladislav Kreida e Kristo Hussar, oltre ad altri elementi indisponibili per problemi fisici o motivi personali. Nel gruppo sono presenti anche due possibili esordienti, Sander Alamaa e Maksimilian Skvortsov. Le chiavi della partita La prima chiave sarà la capacità dell’Islanda di sfruttare il fattore campo e la maggiore esperienza di alcuni dei suoi giocatori offensivi. Gunnlaugsson può contare su elementi abituati a giocare in campionati europei importanti e dovrà trovare il modo di trasformare questa qualità in occasioni contro una difesa estone rimaneggiata. Per l’Estonia, invece, sarà fondamentale mantenere compattezza e sfruttare le transizioni. La squadra di Henn ha mostrato una buona efficacia offensiva nelle ultime uscite, ma affronta una trasferta impegnativa e dovrà gestire soprattutto la pressione iniziale dell’Islanda. La presenza di giocatori come Mattias Käit, Martin Miller e Karl Jakob Hein offre comunque alla formazione ospite esperienza sufficiente per provare a rimanere dentro la partita. Islanda-Estonia: data, orario e canali Partita: Islanda-Estonia

Islanda-Estonia Competizione: UEFA Nations League 2026/27

UEFA Nations League 2026/27 Giornata: 1ª giornata, Lega C – Gruppo C4

1ª giornata, Lega C – Gruppo C4 Data: sabato 26 settembre 2026

sabato 26 settembre 2026 Orario: 18:00

18:00 Stadio: Laugardalsvöllur, Reykjavík

Laugardalsvöllur, Reykjavík Diretta TV: programmazione italiana non ancora specificata

programmazione italiana non ancora specificata Diretta streaming ufficiale: da verificare in base alla programmazione italiana dei broadcaster UEFA

da verificare in base alla programmazione italiana dei broadcaster UEFA Telecronaca: da confermare Le probabili formazioni L’Islanda dovrebbe affidarsi a una struttura offensiva costruita intorno a Óskarsson e ai giocatori di maggiore qualità tecnica convocati da Gunnlaugsson. L’Estonia, considerando le numerose assenze comunicate dalla federazione, potrebbe invece modificare l’undici abituale e affidarsi a diversi elementi presenti nella rosa ufficiale per questa finestra internazionale. Islanda (4-3-3): Rúnarsson; Tómasson, Grétarsson, Magnússon, Ellertsson; Baldursson, Jóhannesson, Gylfi Sigurðsson; Arnór Sigurðsson, Óskarsson, Albert Guðmundsson. Allenatore: Arnar Gunnlaugsson. Estonia (4-2-3-1): Hein; Liivak, Mets, Kuusk, Saliste; Käit, Soomets; Miller, Kristal, Saarma; Tamm. Allenatore: Jürgen Henn.