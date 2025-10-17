derbyderbyderby streaming Streaming Levante-Vallecano | Diretta tv e dove guardare la partita gratis

Segui Levante-Rayo Vallecano in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formaioni e tutto quello che c'è da sapere sul match di Liga del 19 ottobre.
Levante-Rayo Vallecano è in programma domenica 19 ottobre al Estadi Ciutat de València. Il match che vede le due squadre appaiate in classifica è valido per la nona giornata di Liga spagnola. Il calcio d'inizio della partita è previsto alle ore 18,30.

Guarda ora Levante-Rayo Vallecano IN STREAMING LIVE GRATIS SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Levante-Rayo Vallecano in diretta TV e streaming gratis

Levante-Rayo Vallecano sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di calcio internazionale, inclusa tutta la Liga spagnola. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

levante rayo 365

Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento, ma l’attivazione del conto Bet365 è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Levante-Rayo Vallecano in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Levante-Rayo Vallecano nella sezione Live Streaming.

    • Verso Levante-Rayo Vallecano, come arrivano le due squadre

    Sia Levante che Rayo Vallecano hanno iniziato la Liga 2025/2026 con lo stesso trend di risultato, ovvero due vittorie, due pareggi e due 4 sconfitte. Altro punto in comune è l'arrivare a questo scontro diretto (che verosimilmente poi peserà in ambito salvezza) con un successo in trasferta sulle spalle pre sosta della nazionali. Rispettivamente, il Levante 2-0 ad Oviedo e il Vallecano 1-0 a San Sebatian contro la Real Sociedad.

    Fra le statistiche che differenziano un pò i due team ci sono i goal totali fra segnati e subiti. I padroni di casa sono una formazione più da over con 13 goal fatti e 14 concessi mentre il Vallecano più da under con 8 reti all'attivo e 10 al passivo. Nonostante a grandi linee siano due squadre che nel corso delle stagioni si sono sempre più o meno equivalse come valori in campo è particolare notare come negli ultimi 10 scontri diretti non sia ma avvenuto un pareggio, esito che manca dal 2014.

    Streaming Levante-Vallecano | Diretta tv e dove guardare la partita gratis- immagine 3
    Il Rayo prima della sosta ha sbancato la tana della Real Sociedad (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

    Probabili formazioni Levante-Rayo Vallecano

    Il Levante dovrebbe confermare il 4-4-2 con Ryan in porta; Toljan, Moreno, Dela e Sanchez in difesa; Alvarez, Arriaga, Vencedor e Brugue a centrocampo; Etta Eyong e Romero in attacco. Sarà invece 4-2-3-1 per il Vallecano con Battalla fra i pali; Ratiu, Lejeune, Ciss e Chavarria in difesa; Lopez e Valentin come cerniera in mediana; De Frutos, Palazzone Garcia agiranno invece alle spalle dell'unica punta Alemao.

    LEVANTE (4-4-2) - Ryan; Toljan, Moreno, Dela e Sanchez; Alvarez, Arriaga, Vencedor, Brugue; Etta Eyong, Romero. All. Calero

    RAYO VALLECANO (4-2-3-1) - Battalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Lopez, Valentin; De Frutos, Palazzone Garcia, Alemao. All. Perez

    Non perdere l’occasione di seguire Levante-Rayo Vallecano in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Liga Spagnola. Non perderti nemmeno un'azione di Levante-Rayo Vallecano in streaming live gratis su Bet365!

