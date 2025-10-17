Streaming Levante-Vallecano | Diretta tv e dove guardare la partita gratis

Segui Levante-Rayo Vallecano in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formaioni e tutto quello che c'è da sapere sul match di Liga del 19 ottobre.

Redazione Derby Derby Derby 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 10:41)

Levante-Rayo Vallecano è in programma domenica 19 ottobre al Estadi Ciutat de València. Il match che vede le due squadre appaiate in classifica è valido per la nona giornata di Liga spagnola. Il calcio d'inizio della partita è previsto alle ore 18,30.

Levante-Rayo Vallecano

Dove vedere Levante-Rayo Vallecano in diretta TV e streaming gratis — Levante-Rayo Vallecano sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di calcio internazionale, inclusa tutta la Liga spagnola. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento, ma l’attivazione del conto Bet365 è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Levante-Rayo Vallecano in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Levante-Rayo Vallecano nella sezione Live Streaming.

Verso Levante-Rayo Vallecano, come arrivano le due squadre — Sia Levante che Rayo Vallecano hanno iniziato la Liga 2025/2026 con lo stesso trend di risultato, ovvero due vittorie, due pareggi e due 4 sconfitte. Altro punto in comune è l'arrivare a questo scontro diretto (che verosimilmente poi peserà in ambito salvezza) con un successo in trasferta sulle spalle pre sosta della nazionali. Rispettivamente, il Levante 2-0 ad Oviedo e il Vallecano 1-0 a San Sebatian contro la Real Sociedad.

Fra le statistiche che differenziano un pò i due team ci sono i goal totali fra segnati e subiti. I padroni di casa sono una formazione più da over con 13 goal fatti e 14 concessi mentre il Vallecano più da under con 8 reti all'attivo e 10 al passivo. Nonostante a grandi linee siano due squadre che nel corso delle stagioni si sono sempre più o meno equivalse come valori in campo è particolare notare come negli ultimi 10 scontri diretti non sia ma avvenuto un pareggio, esito che manca dal 2014.

Probabili formazioni Levante-Rayo Vallecano — Il Levante dovrebbe confermare il 4-4-2 con Ryan in porta; Toljan, Moreno, Dela e Sanchez in difesa; Alvarez, Arriaga, Vencedor e Brugue a centrocampo; Etta Eyong e Romero in attacco. Sarà invece 4-2-3-1 per il Vallecano con Battalla fra i pali; Ratiu, Lejeune, Ciss e Chavarria in difesa; Lopez e Valentin come cerniera in mediana; De Frutos, Palazzone Garcia agiranno invece alle spalle dell'unica punta Alemao.

LEVANTE (4-4-2) - Ryan; Toljan, Moreno, Dela e Sanchez; Alvarez, Arriaga, Vencedor, Brugue; Etta Eyong, Romero. All. Calero

RAYO VALLECANO (4-2-3-1) - Battalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Lopez, Valentin; De Frutos, Palazzone Garcia, Alemao. All. Perez

