La UEFA Champions League propone la gara di ritorno del secondo turno preliminare tra Lincoln Red Imps-Mjällby, in programma martedì 28 luglio alle ore 18:00. La formazione di Gibilterra è chiamata a una vera e propria impresa dopo la sconfitta per 3-0 rimediata nella gara d'andata, mentre il Mjällby parte con un ampio vantaggio e vede ormai vicino il passaggio al terzo turno preliminare.

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Il Lincoln Red Imps cerca un'impresa storica

Il

dovrà ribaltare un passivo di tre reti per continuare il proprio percorso in Champions League. La formazione gibilterrina proverà a sfruttare il fattore campo e l'entusiasmo del proprio pubblico per partire forte e cercare di riaprire il discorso qualificazione.

Servirà una prestazione praticamente perfetta sia in fase offensiva che difensiva, contro un avversario che ha dimostrato grande solidità nella gara d'andata.

Il Mjällby vuole amministrare il vantaggio

Il

arriva a Gibilterra forte del netto

conquistato nel primo confronto. La formazione svedese potrà gestire con maggiore serenità il ritorno, ma dovrà comunque mantenere alta la concentrazione per evitare sorprese.

Gli ospiti cercheranno di controllare il ritmo della partita, sfruttando la propria organizzazione e la qualità dimostrata all'andata per chiudere definitivamente i conti e conquistare la qualificazione.

Il momento delle due squadre

Il

non ha alternative alla vittoria con largo margine e sarà costretto ad assumere un atteggiamento offensivo fin dai primi minuti. La squadra di casa proverà a trasformare la pressione in entusiasmo per tentare una rimonta che appare molto complicata.

Il Mjällby, invece, parte in una posizione di forza grazie al vantaggio maturato nella gara d'andata. La formazione svedese dovrà amministrare con intelligenza il risultato, evitando cali di concentrazione e puntando a conquistare il passaggio del turno.

Le probabili formazioni di Lincoln Red Imps-Mjällby

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida decisiva valida per il secondo turno preliminare di UEFA Champions League.

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