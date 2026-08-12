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La Conference League 2026/27 prosegue con la gara di ritorno del terzo turno preliminare, che vede affrontarsi Dinamo City-Auda, in programma giovedì 13 agosto alle ore 21:00. Il doppio confronto riparte dal successo per 1-0 dell'Auda ottenuto nella gara d'andata, un risultato che lascia comunque aperta la qualificazione.
La Dinamo City proverà a sfruttare il fattore campo per ribaltare il risultato e conquistare il passaggio del turno, mentre l'Auda arriva alla sfida con un piccolo vantaggio da difendere e l'obiettivo di completare l'opera conquistando l'accesso alla fase successiva della competizione europea.
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La Dinamo City cerca la rimontaLa Dinamo City affronta il ritorno con l'obiettivo di cancellare la sconfitta per 1-0 subita nella prima sfida. La formazione di casa dovrà cercare maggiore incisività in fase offensiva, mantenendo però attenzione per evitare di concedere spazi agli avversari.
Davanti ai propri tifosi, la squadra proverà a imporre un ritmo elevato fin dai primi minuti per mettere pressione all'Auda e riaprire rapidamente il discorso qualificazione.
L'Auda vuole difendere il vantaggioL'Auda arriva all'appuntamento forte del successo conquistato nella gara d'andata. La squadra lettone sa però che il margine è minimo e servirà una prestazione di grande concentrazione per uscire indenne dalla trasferta.
Gestire i momenti della partita e sfruttare eventuali ripartenze potrebbero essere le chiavi per conquistare la qualificazione.
Il momento della sfidaLa sfida tra Dinamo City e Auda promette equilibrio e tensione fino al fischio finale. Il vantaggio di una sola rete non permette agli ospiti di gestire con tranquillità il confronto, mentre i padroni di casa hanno tutte le possibilità per ribaltare il risultato.
La gara di ritorno sarà quindi una vera e propria finale, nella quale ogni episodio potrà risultare decisivo per il passaggio del turno in Conference League.
Le probabili formazioni di Dinamo City-AudaLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa gara di ritorno valida per il terzo turno preliminare di Conference League.
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