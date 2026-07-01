La sfida di tennis tra Karen Khachanov e Yannick Hanfmann è valida per i trentaduesimi di finale di Wimbledon e si gioca giovedì 2 luglio alle ore 12:00. Un match che vede il russo partire con i favori del pronostico, ma con il tedesco pronto a provare a mettere in difficoltà grazie al suo tennis potente e aggressivo sull’erba londinese.

Tennis in streaming Stato Accesso Bet365 Palinsesto live disponibile Consulta Bet365 Goldbet Palinsesto live disponibile Consulta Goldbet Lottomatica Palinsesto live disponibile Consulta Lottomatica Sisal Palinsesto live disponibile Consulta Sisal Vincitù Palinsesto live disponibile Consulta Vincitù

Gli operatori autorizzati indicati propongono nei propri palinsesti eventi sportivi live del calcio tennis. L'accesso ai servizi e regolato dai termini e condizioni del singolo operatore.

Khachanov arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di confermare il proprio status da top player. Il russo è un giocatore molto completo, dotato di un servizio solido, grande forza nei colpi da fondo campo e una buona capacità di gestione dei momenti chiave del match.

Hanfmann, invece, è un tennista che basa il proprio gioco su potenza e aggressività. Il tedesco cercherà di prendere in mano lo scambio il più spesso possibile, sfruttando servizio e colpi piatti per accorciare i punti e mettere pressione all’avversario.

Dove vedere Khachanov-Hanfmann in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Khachanov-Hanfmann, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

Dove vedere Bonzi-Diallo Disponibilità Accesso Diretta TV Disponibile Guarda su Sky Streaming ufficiale Disponibile Guarda su Sky Diretta testuale Disponibile Segui aggiornamenti live

Il momento dei due tennisti

Khachanov proverà a imporre la sua solidità e il suo servizio per controllare il ritmo del match.

Hanfmann cercherà invece di essere aggressivo e di sfruttare ogni occasione per sorprendere il russo.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DEL TENNIS CLICCA SU BET365.

IL TENNIS SARÀ DISPONIBILE ANCHE IN STREAMING SU VINCITÙ: CLICCA QUI PER SEGUIRE IL MONDIALE IN TEMPO REALE.

GLI UTENTI REGISTRATI SU LOTTOMATICA POTRANNO GUARDARE IL TENNIS IN DIRETTA STREAMING: CLICCA PER ACCEDERE ALLA GARA LIVE.

IL TENNIS SARÀ VISIBILE ANCHE SU GOLDBET, CON LA POSSIBILITÀ DI SEGUIRE L'INCONTRO MINUTO PER MINUTO IN DIRETTA.

PER NON PERDERTI NEMMENO UN'AZIONE DEL TENNIS, CLICCA SU SISAL E GUARDA LA PARTITA IN STREAMING LIVE GRATIS.