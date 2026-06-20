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La sfida di tennis tra Camilo Ugo Carabelli Romano e Francisco Cassone è valida per il primo turno delle qualificazioni dell’ATP 250 di Maiorca e si gioca sabato 20 giugno alle ore 13:00. Un incontro interessante tra due giocatori che cercheranno di conquistare un posto nel turno decisivo delle qualificazioni del torneo sull’erba spagnola. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Romano arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di sfruttare la propria solidità da fondo campo e l’esperienza maturata nel circuito. L’argentino proverà a controllare gli scambi con continuità e pazienza.

Il Cassone, invece, cercherà di alzare il ritmo e giocare in modo aggressivo per provare a mettere in difficoltà l’avversario, soprattutto nei primi colpi dello scambio.

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Il momento dei due tennisti

Romano proverà a imporre il proprio ritmo da fondo campo con solidità e continuità.

Cassone cercherà invece di essere più aggressivo per prendere in mano il gioco e sorprendere l’avversario.

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